« Les Montalbanais sont orphelins » reconnaît Arnaud Hilion, l’opposant de Brigitte Barèges

Montauban se retrouve sans maire ce matin après la condamnation en justice de Brigitte Barèges pour détournement de fonds publics et emploi fictif. Difficile de faire le deuil de celle qui dirigeait la ville depuis deux décennies reconnaît son principal opposant, le socialiste Arnaud Hilion.

Une page se tourne

« C’est une page qui se tourne pour les Montalbanais , cela fait plus de vingt ans qu’ils ont l’habitude d’avoir le même maire et le même système autour de Brigitte Barèges. C’est donc une vrai page qui se tourne pour Montauban , et aussi pour l’ensemble du Tarn-et-Garonne."

Malgré cette décision de justice motivée , Arnaud Hilion a une pensée pour Brigitte Barèges « qui doit gérer du jour au lendemain de passer la main. »

« Mais l’intérêt des Montalbanais est de passer d’un mode de gestion opaque et d’invectives politiques parfois, à une gestion plus empathique avec les citoyens et plus proche d’eux. »

Personne n'a la légitimité pour lui succéder

À la question, qui sera le prochain maire de Montauban ? « On ne le sait pas, c’est le plus grand mystère » reconnaît Arnaud Hilion. « _Les électeurs de Montauban qui avaient voté pour Brigitte Barèges se retrouvent orphelins_, car il n’y a vraiment pas de personnalité qui se dégage dans la majorité municipale pour lui succéder, qui aurait sa légitimité. »

L’opposant socialiste sera candidat au poste de maire, « 45% des électeurs m’ayant fait confiance aux dernières municipales. »