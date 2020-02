Les municipales : Arudy, porte d'entrée de la vallée d'Ossau

Pau, France

Le village d'Arudy a été bâti sur un ancien bassin glaciaire et un bassin marbrier. La pierre grise d'Arudy, s'exporte, elle décore par exemple le magasin Hermés de Tokyo et on la trouve aussi à New York dans l'entrée du mythique "Empire state building". La commune a une vocation agricole et pastorale avec l'élevage de brebis, mais elle a eu aussi un passé industriel avec l'ex fonderie Messier reprise par le groupe Ventana qui y fabrique des pièces en aluminium, mais le nombre de salariés est en baisse 154 en 2019. Les usines Tyssenkrup et Laprade, du laminage à froid, ont fait travailler jusqu'à cinq cents personnes dans les années 80. Aujourd'hui les locaux sont réhabilités pour accueillir une douzaine d'artisans. Certains regrettent cette période industrielle et estiment qu'Arudy est devenue une commune dortoir.

La journée c'est calme...l'après-midi c'est désertique, sauf s'il y a un enterrement, malheureusement.

Le maire Claude Aussant, divers gauche, élu en 2014, se représente. Il n'y a pas d'autre liste pour l'instant, il y en avait trois en 2014. La commune a tout de même de sérieux atouts pour ceux qui y vivent, faute d'y travailler. C'est le cas de Christophe qui travaille pour le groupe Safran.

Une très très belle commune. On a tout...On est pas loin de la ville, de l'Espagne, de la mer.

Pour Christophe et bon nombre d'habitants d'Arudy, la chanson du beau vallon d'Arudy dit vrai : "tu tends aussi les bras à ceux qui en confiance, ont su trouver en toi un pays exaltant."