Les Municipales et l'après Covid vus depuis Neuilly-Crimolois

Neuilly-Crimolois, "commune nouvelle" de l'agglo dijonnaise, est née de la fusion de Neuilly-lès-Dijon et de Crimolois en février 2019. Elle regroupe 2 700 habitants. Comme dans 4 800 communes françaises sur un total de 35 000 un deuxième tour est nécessaire pour élire le nouveau conseil municipal.

Trois listes en lice

Trois listes sont en présence celles de : Didier Relot, 52 ans, habitant de Neuilly, adjoint depuis 2014. Comme 12 de ses collègues, il a décidé de démissionner fin 2019 et se lance dans l'aventure des Municipales. Il a terminé en tête du premier tour avec 39% des voix.

Didier Relot © Radio France - Thomas Nougaillon

François Nowotny a été maire de Crimolois durant 30 ans

Derrière lui, en deuxième position, Nadine Palermo, 50 ans, ex-conseillère municipale à Neuilly depuis 2014 et actuellement première adjointe au maire a recueilli 35,5%. François Nowotny 72 ans, ex-maire de Crimolois est le maire sortant de la "commune nouvelle" élu l'an dernier, a fini en troisième position avec 25,3%.

François Nowotny au moment de déposer sa liste au tribunal de grande instance de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Que souhaitent les habitants ?

Alors que la crise du Covid-19 n'est toujours pas terminée, qu'attendent les habitants de leur futur maire ? Nous sommes allés leur poser la question. Dans un petit square où jouent ses petits-enfants Annie aide-soignante en retraite de 65 ans explique qu'elle n'est pas sûre d'aller voter au second tour. De toute façon elle n'est "jamais écoutée par la mairie". "Devant chez moi il y a un regard qui est bouché depuis plus de deux ans" fulmine-t-elle. C'est son mari qui est obligé de le déboucher lorsqu'il pleut trop et ça l'énerve dit-elle. "On attend (en vain) que la mairie agisse".

Jean-Luc, lui veut des espaces verts bien entretenus

Cheveux blancs, petit chien en laisse, Jean-Luc 72 ans, se dit dépité par la situation de la France. Notre pays est miné par la crise sanitaire et les manifs à répétition, ça lui met le moral à zéro. Et au plan municipal il y a pas mal de soucis aussi à commencer par ce petit parc où nous l'avons interviewé ! "Vous voyez le désastre là ? Tout est en friche ! A Crimolois c'est deux fois plus propre qu'à Neuilly" soupire le vieil homme.

Jean-Luc et son chien dans un petit parc de Neuilly-lès-Dijon © Corbis - Thomas Nougaillon

Les propositions des candidats

François Nowotny voudrait bien conserver son poste de maire. Parmi ses idées pour y arriver, il souhaite mettre l'accent les élèves de la commune. Des enfants qu'il va falloir aider. "Je pense que le confinement a eu un impact très important sur nos jeunes. Je crois qu'il va falloir mettre en place, dès la rentrée prochaine et même avant sans doute, une aide spécifique aux élèves de primaire". Autre point important selon lui venir en aide aux personnes qui ont souffert de troubles psychologiques "qui ont pu affecter les personnes lors du confinement (...) il faudra qu'on soit vigilant au niveau de la commune si cela se produit".

Didier Relot lui souhaite développer l'économie

S'il y a beaucoup de jeunes sur Neuilly-Crimolois, avec 4 écoles en tout, il y aurait également selon Didier Relot plus de 420 personnes âgées de plus de 70 ans. C'est pour ça qu'il souhaite un développement économique de la commune nouvelle. "On a la chance d'avoir une pharmacie, des médecins, un petit supermarché et un petit bar-restaurant mais il y a encore beaucoup à faire en matière économique."

Un kiné et un marché de producteurs espérés

"On a une envie de développer un marché hebdomadaire avec des producteurs locaux. Mais aussi un dépôt de pain pour rendre service à nos habitants. L'envie que nous avons c'est aussi de voir s'installer un kiné, voire un dentiste afin de développer l'espace-médical que nous possédons sur Neuilly".

Nadine Palermo - NP

La sécurité sanitaire : la priorité de Nadine Palermo

Au titre de ses compétences de police générale, le maire a aussi une mission de protection de la santé publique des citoyens estime Nadine Palermo. C'est pourquoi elle compte garantir la sécurité sanitaire de ses administrés. "Il faut tirer les enseignements de cette crise que nous traversons et prévenir un éventuel rebond du coronavirus."

Des masques et du gel

Mais on peut aussi redouter les événements climatiques majeurs. "Cela signifie que nous devons anticiper et prévoir un stock de matériel : masques, gel hydroalcoolique pour les employés municipaux mais également pour les habitants. "Nous devons créer une cellule d'écoute pour tous les habitants de la commune. Mettre en place un accueil téléphonique peut être une bonne solution" juge Nadine Palermo.

Julie et sa patronne Nathalie au bar le Crucifix de Crimolois © Radio France - Thomas Nougaillon

Julie, serveuse au Crucifix

Au-delà de ces éléments, Julie serveuse au "Crucifix", le seul et unique commerce de Crimolois, espère voir le futur maire et son équipe municipale un peu plus souvent. "Ce serait bien que le futur maire fasse vivre l'unique commerce du village. J'ai déjà vu le maire une ou deux fois au loin sur le trottoir mais c'est à peu près tout ce que je sais de lui" tacle-t-elle. Il faut dire que les temps sont durs. "Ce que je vois c'est que les 60 clients que nous avions chaque jour ne sont plus là. Ils sont trois ou quatre fois moins en ce moment. Et si ça devait continuer comme ça je commencerais à m'inquiéter pour ma place et celle de mes trois autres collègues".

Le second tour des Municipales ce sera le 28 juin prochain, le futur maire aura c'est sûr, du pain sur la planche !