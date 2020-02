Les municipales : Navarrenx une bastide où l'on vit bien

Pau, France

Navarrenx, c'est l'un des "Plus beaux villages de France", la commune fait aussi partie des "Sites et cités remarquables" , la bastide du 14e siècle le doit à ses remparts, construits par un architecte italien, précurseur de Vauban. Une cité fortifiée qui s'ouvre en grand aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et aux pêcheurs du roi du gave : le saumon. Cette commune d'un peu plus d'un millier d'habitants, a la chance de conserver de nombreux commerces et services, et la richesse de son patrimoine attire les artisans d'art. Plus exotique, la maison du cigare installée dans l'ancienne caserne des mousquetaires, c'est ainsi que d'authentiques "torcedoras" cubaines sont venues rouler des cigares avec du tabac Béarnais. Navarrenx attire du monde de tout le canton, elle compte de nombreuses associations et clubs sportifs, notamment le "XV du gave". Mais selon certains habitants, il ne faudrait pas qu'elle s'endorme à l'ombre de ses remparts.

Navarrenx, une très belle bastide qu'on peut encore dynamiser selon Pierre, chef d'entreprise. Copier

La force de Navarrenx ce sont ses remparts, qui sont sous-exploités et mal connus des palois, une véritable pépite.

Le maire Jean Baucou ne se représente pas, il n'a pas réussi à constituer de liste, son ex premier adjoint Michel Puharré, pilote la seule liste déclarée, avec Nadine Barthe Lambert conseillère départementale de la gauche 64. Nous étions au Dahu, l'endroit idéal pour venir nous raconter le Navarrenx, réel ou imaginaire...