Les nationalistes Corses doivent-ils faire liste commune aux territoriales ?

Selon le président de l’assemblée de Corse, les Corses eux-mêmes attendent l’union des nationalistes aux prochaines élections territoriales.

Invité ce dimanche de l’émission « Cuntrastu » sur RCFM et Via Stella, Jean-Guy Talamoni n’a pas hésité à faire part de sa position personnelle, puisque selon ses propres mots le débat n’a pas encore eu lieu au sein de sa famille politique. Pour le président de l’assemblée, les Corses attendent clairement cette union des nationalistes aux prochaines élections territoriales de décembre 2017. Une union dans la continuité de celle réalisée pour la majorité territoriale actuelle, et retrouvée plus récemment dans les candidatures aux législatives pour les quatre circonscriptions insulaires.

« Mon point de vue personnel, oui c’est effectivement que les corses attendent de nous que nous allions ensembles (dès le premier tour). A Corsica Libera nous n’avons pas débattu de manière formelle, mais il me semble que c’est le sentiment général aussi. Il y a aussi ceux qui sont favorables à deux listes mais pas tellement à Corsica Libera, sincèrement, et je ne crois pas que ce soit la position de Petr’Antò Tomasi. Cela dit, bien sûr que tout va être discuté, et je n’engage que moi, mais je pense effectivement que les corses attendent que nous soyons pleinement dans nos fonctions, que nous soyons confirmés dans ces fonctions en décembre prochain, pour pouvoir mener à termes tous les projets que nous avons lancé, et ils sont nombreux ! »