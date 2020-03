Les noms de rues à Bordeaux sont-elles trop masculines ?

La ville de Bordeaux aura bien son "Parc des expositions Jacques Chirac". Lors de la disparition de l'ancien Président de la République française, en septembre dernier, de nombreux bordelais ont tenu à lui rendre hommage. La Ville a souhaité honorer sa mémoire en donnant son nom à un lieu. Après une consultation publique sur internet, c'est le parc des expositions qui a recueilli le plus grand nombre de votes. Abordé lors de ce dernier conseil municipal, le sujet a envenimé les échanges entre le maire Florian Nicolas et les membres de l'opposition.

Pour les membres de la liste de Pierre Hurmic, Bordeaux Respire (EELV, PS, PC, PRG, PP et ND), il n'y aurait pas assez de noms de rues et espaces publics attribués aux femmes. Hier, ce sont les femmes qui ont parlé des femmes. La socialiste Emmanuelle Ajon a ouvert le débat : " L'égalité entre les hommes et les femmes doit aussi passer par la féminisation des noms des rues. Dans ce domaine, vous avez un bilan non positif". L'élue ramène plus généralement le sujet à la question de la place de la femme dans l'espace public. Un peu agacé, Nicolas Florian explique refuser de rentrer dans un débat politicard : " Il n'y a pas de volonté délibérée de ne pas attribuer de noms de femmes. Comment pourriez-vous penser cela?".

5% des rues de Bordeaux porteraient le nom d'une femme

Il y a quatre ans déjà, la députée PS Michèle Delaunay avait proposé une liste de 20 noms de femmes qui ont marqué Bordeaux. Parmi les personnalités citées, Simone Noailles, ancienne adjointe de Chaban-Delmas, Georgette Plana, chanteuse et actrice, Claire Mauriac, la mère de François Mauriac, Philippine de Rothschild, viticultrice ou encore Manon Roland, égérie des Girondins.

Et pourquoi pas pour Delphine Jamet, également sur la liste de Pierre Hurmic, des noms de femmes qui ne sont pas de Bordeaux : "Qu'on arrête de se focaliser sur les femmes bordelaises au profit de femmes mondialement connnues, étant donné qu'il y a beaucoup de noms d'hommes non bordelais". Selon elle, 5% des rues de la ville porteraient le nom d'une femme.