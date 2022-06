Les nouveaux députés bretons font leurs premiers pas à l'Assemblée nationale

Frédéric Mathieu, Mathilde Hignet et Mickaël Bouloux, tous trois nouvellement élus à l'Assemblée nationale, font leurs premiers pas à l'Assemblée nationale.

"On nous a dit qu’habituellement les députés bretons chassent en meute a l’Assemblée", s'amuse Fréderic Mathieu, le nouveau député (Nupes) de la 1re circonscription d’Ille-et-Vilaine. Ce mardi, avec ses collègues bretons Mathilde Hignet, de la la 4e circonscription et Mickaël Bouloux, de la 8ème, il est à Paris. Tous trois font leurs premiers pas à l'Assemblée nationale, et France Bleu Armorique embarque dans leurs bagages.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour communiquer entre eux, les nouveaux élus ont créé un un groupe WhatsApp avec les quatre députés NUPES d'Ille-et-Vilaine. Les députés ont embarqué tôt ce mardi matin, au départ de la gare de Rennes, à 7 heures, avant d'arriver à l'Assemblée nationale vers 9h15. Premier apprentissage de la fonction au contact de la presse parlementaire, avant une réunion de groupe pour les élus de la France Insoumise, dès 15 heures.

Remise de la mallette de bienvenue

Comme pour un nouvel emploi en entreprise, ils doivent remplir également quelques formalités administratives, en fournissant par exemple un RIB et une copie de la carte vitale. Ils recevront ensuite la fameuse mallette de bienvenue : carte d'accès à l'Assemblée, badge de député, mais aussi codes informatiques. Le site de l'Assemblée nationale précise également qu'ils y trouvent "l’écharpe tricolore, l’insigne porté dans des cérémonies publiques et communément appelé « baromètre » du fait de sa forme, la cocarde à apposer derrière le pare-brise d’un véhicule."