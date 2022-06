Législatives : les nouvelles députées RN des Pyrénées-Orientales "ne seront pas à la hauteur" selon la NUPES

Au lendemain de l'élection de quatre députées Rassemblement national dans les Pyrénées-Orientales, le chef de file de la France insoumise et représentant de la Nupes dans le département juge la situation politique "inquiétante".

Alors que les Pyrénées-Orientales ont élu ce dimanche quatre députées du Rassemblement national et que le parti obtient 89 sièges à l'Assemblée nationale, le chef de file de la France insoumise Francis Daspe, également représentant de la Nupes dans le département, partage sa "crainte" et sa "déception". La seule candidate de la coalition de gauche présente au second tour dans les Pyrénées-Orientales, Nathalie Cullell, a été battue par le RN.