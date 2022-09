Plus d'un millier de personnes aux obsèques de Marie-Louise Fort, à la cathédrale de Sens

Un important dispositif d'accueil du public et de sécurité a été mis en place devant et dans la cathédrale pour les obsèques de Marie-Louise Fort..

Un millier de personnes dans la cathédrale de Sens, des centaines au dehors. Les obsèques de la maire de Sens, Marie-Louise Fort, ont lieu ce mercredi matin, dans l'Yonne. La cérémonie a commencé à 10h00, en présence de plusieurs personnalités politiques, de droite mais pas seulement. La ministre Caroline Cayeux, chargée des collectivités territoriales, est présente. Une femme issue de la droite de la même génération que Marie-Louise Fort et qui, comme elle, a dirigé la mairie d'une ville moyenne, celle de Beauvais, dans l'Oise. Devant la cathédrale, la ministre s'est souvenue "d'une femme de caractère aux convictions chevillées au corps, qui a su s'imposer dans ce monde politique souvent dur. Je me souviens d'une femme d'engagement, tenace, qui se battait jusqu'au bout pour les causes en lesquelles elle croyait, ce dont témoigne son combat remarquable pour la reconnaissance pénale de l'inceste"

Les hommages de nombreuses personnalités politiques

Parmi les proches de sa famille politique sont présents plusieurs anciens ministres : Michèle Alliot-Marie, ancienne présidente du RPR et François Baroin, maire UMP de Troyes, dans l'Aube avec qui elle avait créé un pôle métropolitain. Ce dernier a déclaré, ce mercredi matin, la maire de Sens : "Marie-Louise Fort avait compris un peu plus que les autres que l'histoire est dans la géographie. Elle m'a dit - François est-ce qu'on ne devrait pas reconstituer l'histoire de notre région, imaginer un travail un peu plus fréquent dans le domaine de la culture, de l'enseignement, dans l'économie et du tourisme ? Nous avons constitué ce pôle métropolitain entre Sens, Troyes, Chaumont et Auxerre" a-t-il salué devant la cathédrale.

Ancien ministre également, Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de l'Yonne, qui s'est adressé à la famille : "nous vous l'avons beaucoup emprunté votre épouse, votre maman, votre grand-mère. Et vous pouvez être très fiers d'elle. Sans vous elle n'aurait pas pu réaliser ces grandes œuvres pour Sens et pour la France. Nous perdons un grand cœur, certains diront une grande gueule, je dirais nous perdons une grande dame" a-t-il déclaré.

Patrick Ollier, qui aura été à ses côtés sur les bancs de l'Assemblée, était également présent, tout comme le porte-parole de LR, maire de Châlon-sur-Saône, Gilles Platret.

Des personnalités aux idées politiques opposées à celle de la maire de Sens sont également venues rendre un dernier hommage à Marie-Louise Fort, comme la présidente de la région, la socialiste Marie-Guite Dufay, et le député Rassemblement national et conseiller municipal de Sens, Julien Odoul.

Les Sénonais présents en nombre

Les Sénonais aussi étaient présents en nombre ce mercredi matin pour les obsèques de celle qui fut maire en 2001, 2014 et 2020, mais aussi députée de la 3e circonscription de l'Yonne. Une foule importante, à qui la ville de Sens a demandé d'être masquée. Depuis l'annonce du décès de la maire, dans la nuit de vendredi à samedi, les hommages des Sénonais se sont multipliés, notamment sur les registres en lignes et papier mis en place par la municipalité. Un espace pour déposer des fleurs est également prévu devant la cathédrale de Sens.

Un écran géant a été disposé sur le parvis de la cathédrale pour que les centaines de Sénonais présents dehors puissent assister à la cérémonie. © Radio France - Renaud Candelier

La cérémonie a débuté à 10h00 en présence de plusieurs anciens ministres de droite et a duré 2h30. © Radio France - Renaud Candelier

Des centaines de personnes assistent, ce mercredi matin, aux obsèques de Marie-Louise Fort en la cathédrale de Sens. © Radio France - Renaud Candelier

En raison des obsèques de Marie-Louise Fort, l'accès au centre-ville de Sens a été interdit mercredi toute la matinée et les services de la ville et de l'agglomération de Sens sont fermés ce mercredi matin, à l'exception des crèches et du centre de loisir.