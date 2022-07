Les opposants à la Nupes au Parti socialiste se sont réunis à Arnage pour "refonder la gauche"

Plusieurs personnalités du Parti socialiste ainsi que 200 militants se sont réunis à Arnage ce samedi 16 juillet afin de "refonder la gauche", à l'appel de Stéphane le Foll et de la fédération sarthoise du PS. Depuis les élections législatives, le torchon brûle entre le maire du Mans et la direction du parti avec comme sujet de discorde : l'alliance avec la France Insoumise.

"La direction du parti, animée par une vision électoraliste court-termiste, entraîne le radeau socialiste vers la chute finale sur la rivière insoumise", déclare le sénateur sarthois Thierry Cozic, recevant les applaudissements de l'assemblée. Dans le public, plusieurs militants considèrent le PS comme "mort et enterré" suite à cet accord. "On s'est couché devant la France Insoumise ! Maintenant, on repart sur de nouvelles bases", résume Jean-Luc.

"Une fédération de la gauche"

"La priorité pour nous est de créer une alternance crédible pour ne pas condamner le pays à la droite et à l'extrême-droite", explique l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve dans un message vidéo, rappelant son attachement européen. Si dans la salle, beaucoup partagent ce constat, la solution est plus floue à quelques mois du prochains congrès du parti.

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est exprimé dans un message vidéo © Radio France - Raphael Cann

"C'est l'après-Macron qui se prépare. Moi, je suis plutôt partisan d'une fédération de la gauche cohérente, qui apporte des solutions, qui transforme, et qui combine l'économie en intégrant la transition énergétique comme la clé de l'avenir de nos sociétés", avance le maire du Mans, Stéphane le Foll. Mais cette ligne est-elle majoritaire au PS ?

Une motion au prochain congrès

Une motion sera en tout cas déposée au prochain congrès, à l'automne, par la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. "Je pense que nous pouvons devenir majoritaire, c'est une gauche radicale qui donne le la aujourd'hui, une gauche dont on sait qu'elle n'arrivera pas aux responsabilités." Même confiance affichée du côté de l'ancien Premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis : "Cela ne veut pas dire qu'on remet en cause l'unité, ces débats permettront de savoir si la refondation de la gauche se fera sous parapluie de Mélenchon ou dans l'autonomie."

Ce sera en tout cas l'occasion de voter et clarifier la ligne du parti, car c'est là que réside la trahison pour Claire, venue des Côtes D'Armor. "On sait organiser des bureaux de vote, on a le fichier des militants, on a des mails, on peut les inviter à s'exprimer, ça prends trois-quatre jours", explique cette militante au PS depuis plus de vingt ans. "Vous collez des affiches, vous tractez, vous vous investissez et soudain on vous dit 'c'est comme ça et pas autrement', il n'y a plus de démocratie interne."