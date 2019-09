Les origines bretonnes de Nicolas Hulot

Nicolas Hulot s'est découvert des origines brestoises ! " Un oncle dont je ne connaissais pas l'existence m'a transmis un arbre généalogique et j'ai découvert que le premier maire républicain de Brest, Hyacinthe Martin Bizet, est l'un de mes ancêtres. Sa fille a épousé mon arrière-grand-père. Je me suis toujours prétendu breton d'adoption mais avec un léger complexe de ne pas pouvoir revendiquer plus, j'avoue que cette découverte me comble et explique peut-être pourquoi la Bretagne est si chère à mon cœur. "

Une plaque devant la gare SNCF

Le maire de Brest, François Cuillandre a convié Nicolas Hulot à venir dévoiler une plaque en l'honneur de monsieur Bizet, maire de Brest de 1848 à 1865. Cette plaque est située devant la gare SNCF. L'allée piétonne couverte qui va de la gare SNCF à la gare routière, est ainsi baptisée allée Bizet.

Pas d'ambition politique à Brest!

Et comme Nicolas Hulot semblait vraiment très heureux de se découvrir des racines brestoises, nous l'avons taquiné en lui demandant s'il envisageait de se présenter ici. Et non, Nicolas Hulot a souri : " la place est déjà bien occupée!"