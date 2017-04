"Les ouvriers sont mis à mal par tous les partis politiques" : Christophe, électeur de Philippe Poutou dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Juste avant de reprendre son travail à la SNCF, à la gare de Châteaucreux à Saint-Étienne, Christophe prend le temps de parler de la présidentielle. Il votera Philippe Poutou le 23 avril. On ressent que le candidat du NPA lui ressemble un peu. « Il est franc, c’est un besogneux. Je l’aime bien. Il ne cherche pas la gloire. C’est un ouvrier Poutou, un peu comme moi. Il est délégué du personnel qui est à l’écoute et qui aime défendre. »

Christophe ne se fait aucune illusion, il sait bien que le NPA ne gagnera pas. « Je ne suis pas du style à voter pour le plus fort. Ce n’est pas ce qui m’intéresse. Moi j’aime mieux voir les idées du parti avant de voir les chances. Le vote utile on l’a eu en 2002. Moi ça m’est resté entre la gorge. »

Depuis des années, il a quelques copains au Nouveau Parti anticapitaliste. Lui n'a jamais eu la carte, simple sympathisant dit-il. Et c'est un autre candidat du parti qui a eu en premier sa voix. _« J’ai bien aimé le charisme d’Olivier Besancenot. C’est tout de même quelqu’un. Il parle bien, un bon orateur, qui a des bonnes idées. Et il s’est retiré parce que les gens votaient trop sur sa personne et pas assez pour le parti. Il s’est mis en retrait. Et j’ai trouvé ça pas mal. Et c’est donc Poutou qui est en avant. »

les ouvriers font tourner le pays

Et si Christophe attend une chose de Philippe Poutou, c'est qu'il fasse avancer la cause des ouvriers. « C’est tout de même les travailleurs font tourner le pays. Et actuellement, les ouvriers sont mis à mal par tous les partis politiques. On fait des réformes et on nous enfonce de plus en plus la tête dans l’eau. Avant une fin de mois, c’était le 20 et maintenant c’est le 15 voire le 10. Déjà ce serait une bonne chose que les gens qui sont à la tête du gouvernement soient des gens qui aient déjà travaillé. »

Et quand on lui demande d'où vient ce vote, cet alti-ligérien de 47 ans, repense à son enfance. « Un grand père que j’aimais beaucoup et qui était bien de gauche m’a transmis ses valeurs de camaraderies. J’évite d’être égoïste dans la vie. Je regarde les autres, je vois s’ils ont des difficultés. Ce n’est pas mon développement personnel, mais le développement collectif qui m’intéresse. » Et Christophe sort le gilet orange qu'il a dans la poche et il se dirige vers la gare pour commencer sa journée de travailleur.

