Les paradise papers : une menace pour la démocratie selon le député du Doubs Eric Alauzet

Eric Alauzet, le député en marche du Doubs, est à la pointe du combat contre l'évasion fiscale. Il juge très sévèrement les pratiques dénoncées par les "paradise papers". Une menace pour la démocratie dit le député. Selon lui le combat doit se placer au niveau européen.

"Ca n'est pas acceptable, c'est immoral malheureusement légal ou tout du moins à la limite de la légalité" : Eric Alauzet, député en marche du Doubs est assez direct lorsqu'il s'agit de commenter le scandale des "paradise papers", le député du Doubs regrette que des conseillers financiers vont chercher aux limites de la loi pour éviter à leurs clients de payer l'impôt." Pour Eric Alauzet, le sujet est souterrain, il faut se battre au niveau européen car rajoute le député , au niveau national, on se heurte régulièrement à des obstacles juridiques . Pour illustrer son propos Eric Alauzet explique : "De nombreux amendements de collègues sur ce sujet ont par exemple été cassés par le conseil constitutionnel au motif que cela casserait la liberté d'entreprendre ou atteindrait les libertés individuelles, ce qui est assez fou !" Interrogé sur l'image du riche premier de cordée brandie par Emmanuel Macron, Eric Alauzet estime que c'est le minimum que les riches paient les impôts, à la fin c'est une menace démocratique". Eric Alauzet se bat la stabilité de la démocratie et l'émergence des extrêmes est en jeu. Ca avance mais trop lentement à nos yeux. Ce qui a changé par exemple c'est le reporting , une volonté les grandes entrepirses doivent communiquer leur chiffres d'affaires et leurs impôts payés ce qui permet à l'administration fiscale mais aussi aux journalistes de faire un travail d'investigation. Eric Alauzet a fait de la lutte contre l’évasion fiscale "l’engagement principal" de son mandat précédent de député. Il avait été dès 2013 l'un des premiers signataires d'une liste de mesures à prendre suggérée au président hollande pour lutter contre l'évasion fiscale et l'opacité financière.

L'intégralité de l'ITW du député Eric Alauzet sur les paradise papers :