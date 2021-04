Les parlementaires des Pyrénées-Atlantiques font front pour un déconfinement anticipé le 1er mai

Tous les députés et sénateurs béarnais et basques demandent dans un courrier adressé ce vendredi au président de la République un déconfinement anticipé des Pyrénées-Atlantiques à partir du 1er mai, au vu du faible taux d'incidence actuel.

Tous les parlementaires, sénateurs et députés, des Pyrénées-Atlantiques s'unissent dans un courrier adressé à Emmanuel Macron pour demander un déconfinement anticipé à partir du 1er mai. Ils expliquent leur démarche par le faible taux d'incidence dans les Pyrénées-Atlantiques, "le deuxième taux d'incidence le plus faible de France", "de 97,3 pour 100 000 habitants à l'heure où nous écrivons", précisent-t-ils. "Au regard de ces chiffres, il semble que le département des Pyrénées-Atlantiques pourrait être un territoire d'expérimentation des mesures de déconfinement", ajoutent les parlementaires béarnais et basques, "un déconfinement progressif et expérimental à compter du 1er mai".

Un déconfinement territorialisé et adapté

Les députés et sénateurs précisent tout de même qu'en cas de recrudescence de l'épidémie dans le département des Pyrénées-Atlantiques, "il pourrait être mis un terme à cette expérimentation".

Le courrier envoyé par tous les parlementaires du 64 au président de la République - Capture d'écran

La liste des signataires

Tous les parlementaires du département ont signé ce courrier :