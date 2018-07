On a reproché à Emmanuel Macron de ne pas rester pour écouter et répondre aux parlementaire. Ce qui lui est interdit par la constitution. Le Président annonce qu'un amendement sera introduit dans le projet de révision, pour qu'en 2019, il puisse rester pendant tout le congrès.

Emmanuel Macron a fait le bilan de sa première année puis il a annoncé sa politique pour l'année à venir.

- un prochain plan de "baisse des dépenses publiques"

- une réforme de l'apprentissage: 15 millions d'euros seront mobilisés sur 5 ans pour former un million de jeunes et un million de chômeurs longue durée.

- un plan de lutte contre la pauvreté qui sera présenté en septembre et mis en oeuvre en 2019

" Nous devons construire l'état providence du 21 ème siècle "

le défi de l'année à venir est simple: " l'état providence du 20ème siècle était conçu pour le plein emploi "

Un rencontre syndicats-patronat aura lieu le 17 juillet: le Président annonce vouloir "jeter les bases d'un nouveau contrat social"

Macron : la "frontière véritable" en Europe est celle qui sépare "progressistes" et "nationalistes"

Le Congrès à Versailles -

C'est la révision de 2008, sous Nicolas Sarkozy, qui permet au Président de la République de se présenter devant les assemblées. Ce qui était impossible depuis le début de la République, hantée par les coup d'états des Bonaparte.