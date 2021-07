Les parlementaires LR du Loiret divisés sur la question d'une primaire à droite pour la présidentielle

Faut-il organiser une primaire pour désigner le candidat de la droite et du centre à la prochaine présidentielle ? "Oui", répond sans ambages Jean-Noël Cardoux, sénateur LR du Loiret. "Non, en aucun cas", répond aussi nettement Jean-Pierre Door, député LR du Loiret.

Le sujet est désormais clairement sur la table : la droite et le centre doivent-elles organiser une primaire ouverte aux sympathisants pour désigner leur candidat à la prochaine présidentielle ? La question doit être abordée ce mardi soir par le bureau national des Républicains. Elle agite déjà les élus, requinqués par les résultats des élections régionales ; mais elle les divise également - illustration dans le Loiret avec deux parlementaires LR : Jean-Pierre Door et Jean-Noël Cardoux.

Jean-Pierre Door ne veut pas revivre "les divisions de 2016"

Jean-Pierre Door, député LR de Montargis, se dit clairement hostile à toute idée de primaire ouverte aux sympathisants. "Je suis totalement opposé à la primaire, martèle-t-il, l'expérience de novembre 2016 nous a été néfaste. Cela avait entraîné des divisions, des conflits même, et ensuite, le rabibochage après la primaire avait été extrêmement difficile. Il y a eu des dégâts et je n'ai pas envie de revivre ça. Et puis, ouvrir cela aux sympathisants, c'est problématique parce que la notion de sympathisants est à géométrie variable."

L'élu montargois - qui ne cache pas qu'il soutient Xavier Bertrand, faute de pouvoir soutenir François Baroin -souhaite donc qu'on s'en tienne au calendrier prévu jusqu'à présent par Christian Jacob, le président des LR : des enquêtes d'opinion en août ou septembre, puis la désignation du candidat par le congrès national en novembre. "Cela doit se faire en interne, peut-être en associant les adhérents, mais la priorité doit être de garder l'unité de notre mouvement politique."

"Pas d'autre solution qu'une primaire" lui répond Jean-Noël Cardoux

A l'inverse, Jean-Noël Cardoux, sénateur LR du Loiret, se prononce tout aussi résolument en faveur d'une primaire. D'abord parce qu'il ne partage pas l'analyse de Jean-Pierre Door sur l'expérience de 2016 : "Ce qui a été un fiasco à l'époque, ce n'est pas la primaire en soi, mais les déboires de François Fillon pour des motifs qui ne pouvaient pas être envisagés au moment de la primaire ! Mais la primaire en elle-même, et sur le fond et sur la forme, avait été un succès, avec la désignation massive et sans contestation d'un candidat."

Pour Jean-Noël Cardoux - qui verrait d'un bon œil la candidature de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez - le même processus de désignation doit être reconduit pour la prochaine présidentielle. "Je ne vois pas comment on pourrait se passer d'une primaire dans la situation actuelle, affirme-t-il, alors que nous avons 4 ou 5 candidats potentiels tout autant légitimes et qu'il est absolument indispensable qu'on ait un candidat unique pour gagner l'élection présidentielle. Je ne vois pas d'autre solution, et je pense que Xavier Bertrand devra y participer, sinon il se marginalisera s'il ne le fait pas."

Les autres parlementaires LR du Loiret (les députés Marianne Dubois et Claude de Ganay) n'ont pas encore pris officiellement position sur le sujet.