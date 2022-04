Les militants de La France Insoumise en Dordogne appellent à un "rassemblement public citoyen" au lendemain du second tour de la Présidentielle lundi 25 avril, dans l'optique des législatives du mois de juin. Ils appellent à un "troisième tour" en faveur de Jean-Luc Mélenchon.

Les partisans de Jean-Luc Mélenchon appellent à un rassemblement à Périgueux après le second tour

Les militants de l'Union populaire, la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle, appellent à un "rassemblement public citoyen" lundi 25 avril à Périgueux devant l'Arbre de la liberté place André Maurois à 18 heures, pour "démarrer un troisième tour" et "poursuivre la dynamique de la campagne de Jean-Luc Mélenchon" au lendemain du second tour de la présidentielle qui selon eux "va opposer deux candidats dont les projets de société ne peuvent répondre aux préoccupations essentielles de la population."

Le groupe Périgord Insoumis affirme que "les problématiques des inégalités, de la précarité, de la transition écologique, de notre modèle social, du partage des richesses, ont été volontairement éludées" par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Fort de près de 22% des voix au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait demandé mardi "aux Français de (l)'élire Premier ministre" en votant pour une "majorité d'Insoumis" et de "membres de l'Union populaire" aux élections législatives des 12 et 19 juin.