Forbach, France

En politique, peut-être plus qu'ailleurs, les symboles sont importants. Et Florian Philippot le sait. L'ancien vice-président du Front National, qui a claqué la porte du parti en septembre 2017 pour créer son propre mouvement baptisé Les Patriotes a choisi Forbach et le bar Le Gold pour le dernier déplacement de son tour de France. Le 18 février officialisera la fondation de son mouvement en parti politique au moment du congrès d'Arras (Pas-de-Calais)

Et naturellement, seule la 14 février, la fête des amoureux, pouvait trouver grâce à ses yeux pour retrouver la ville du bassin houiller. "C'est une histoire d'amour avec Forbach. J'ai une relation forte avec la Moselle".

Et elle le lui rend bien, malgré quelques déceptions pour l'ancien énarque, avec ses revers aux élections municipales de 2014, ainsi qu'aux élections législatives de 2012 et 2017 dans cette 6ème circonscription de Moselle (à chaque fois battu au second tour).

204 adhérents en Moselle, 6 500 au total en France

Car aujourd'hui, celui qui est conseiller régional et député européen conserve une forte côte dans le département. Il est celui qui lui fournit un des plus fort contingent d'adhérent, 204 sur les 6 500 que revendique le mouvement en France (derrière, on retrouve la Charente, Paris, et le Nord).

C'est pour moi une satisfaction que de voir cette fidélité ", Florian Philippot, président Les Patriotes

Et Florian Philippot jubile. L'ancien énarque se dit "impressionné" par ce "décollage". Et même s'il concède qu'un tiers des membres qui ont rejoint Les Patriotes proviennent d'anciennes structures politiques comme son ancien parti, le Front National qui constate une "baisse légère", ou plus surprenamment de la France Insoumise, les deux autres tiers "ne proviennent d'aucun parti politique".

Les municipales de 2020? "J'irai si j'ai un projet"

Une satisfaction pour celui qui clame que Les Patriotes ne sont "ni de gauche, ni de droite, ni du centre", mais qui ne revendique qu'un lieu pour développer un "patriotisme moderne" avec en ligne de mire la sortie de la France de l'Union européenne, l'emploi et une ouverture sur les questions de société (écologie, égalité hommes-femmes, mariage pour tous, etc).

Pour l'heure, l'intéressé avoue avoir d'abord "l'esprit tourné" vers le congrès d'Arras, puis aux élections européennes (en 2019) avant de penser aux municipales de 2020. "Nos équipes y réfléchissent, c'est normal, mais moi, personnellement, je n'ai pas pris de décision. J'irai si j'ai un projet."

Le 24 mars, Les Patriotes lanceront une "Grande Marche pour la France", à Forbach et ailleurs dans l'Hexagone, un écho à la "Grande Marche pour l'Europe" organisée par La République en marche l'an dernier à cette même période.