L’ex numéro 2 du front national, Florian Philippot sera à Voreppe, samedi, pour rencontrer ses sympathisants. Le fondateur du mouvement les Patriotes était pour l’occasion l’invité de France Bleu Isère. Il a évoqué l’avenir de son parti politique qui se réunit pour un premier congrès fondateur, le 18 février à Arras.

Le front national a abandonné le discours social et la souveraineté nationale

Le mouvement des Patriotes « n’est pas un parti d’extrême droite » selon Florian Philippot. Il veut dépasser « les vieux clivages » et assure que ses sympathisants viennent « autant de la droite gaulliste que de la gauche républicaine ». L’ancien bras droit du front national affirme avoir quitté ce parti qui « revient à ses vieux démons ». Il accuse le parti de Marine Le Pen d’avoir « abandonné le discours social et la souveraineté nationale ».

Incarner un patriotisme crédible et sérieux

C’est justement l’objectif des Patriotes qui souhaitent « retrouver des frontières nationales ». Florian Philippot explique que cet objectif n’est pas compatible avec Schengen ni même avec l’Union Européenne. Il affirme que les Patriotes peuvent incarner un « patriotisme crédible, sérieux qui sorte des impasses de l’extrême droite et de l’extrême gauche ». Pour le leader du mouvement, l’indépendance de la France est « indispensable pour améliorer le pouvoir d’achat, la sécurité face à l’immigration et l’écologie ».

L’ancien bras droit de Marine Le Pen relativise le score de sa candidate (2%) lors d’une législative partielle, dimanche dernier à Belfort : « nous avons 4 mois d’existence, il faut que les gens nous connaissent. » Il a d’ailleurs tenu à souligner le travail de Mireille d’Ornano, député européenne et référente de son mouvement en Isère. Il a salué une femme qui a « un vrai discours social et qui travaille beaucoup au parlement européen Mireille d’Ornano est pourtant une amie de Jean-Marie Le Pen contre qui Florian Philippot s’est battu au sein du front national mais il estime que la députée européenne est « une femme de conviction » et il assure ne jamais lui avoir demandé de choisir entre ses amis.

Florian Philippot s’est aussi exprimé sur les affrontements qui ont éclaté la nuit dernière à Calais, entre plusieurs groupes de migrants, avec 4 personnes entre la vie et la mort. Il dénonce le « projet chaos » du gouvernement qu’est l’immigration massive. Il souligne une absence d’humanisme pour les personnes qui vivent là-bas mais aussi pour les migrants qui doivent vivres dans de mauvaises conditions. La solution serait, selon Florian Philippot, d’agir en co-développement avec les pays d’où sont originaires les migrants (Afrique, Moyen-Orient). Il déclare que « nous ne pouvons pas accepter l’installation de bidonvilles en France ».