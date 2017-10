Les pays de l'Union européenne trouvent un accord sur les travailleurs détachés

Après douze heures de négociation, les ministres du Travail des pays de l'Union européenne ont trouvé un compromis sur la révision de la directive de 1996 sur les travailleurs détachés. Le détachement sera désormais limité à douze mois, prolongeable six mois.

Il aura fallu de longues heures de négociation pour parvenir à un accord : après douze heures de discussions, les 28 pays de l'Union européenne ont obtenu lundi soir un compromis sur la révision de la directive de 1996 portant sur les travailleurs détachés.

Portée par Emmanuel Macron depuis son élection, cette réforme devait permettre de lutter contre le "dumping social", jugée comme une concurrence déloyale entre pays de l'UE : le détachement d'un travailleur permet de continuer à payer ses cotisations sociales dans le pays d'origine.

Egalité de rémunération

Ce nouvel accord ne prévoit pas que cette disposition-clé du travail détaché, le paiement des cotisations sociales dans le pays d'origine, soit modifiée. En revanche, il garantit aux travailleurs détachés une égalité de rémunération avec les collègues du pays d'accueil, dans le cadre de ce que prévoit la convention collective. Jusqu'à présent, seul le salaire minimum du pays d'accueil était garanti.

Autre changement : la durée du détachement. Le travail détaché sera désormais limité à douze mois, avec une dérogation possible pour le prolonger de six mois. En revanche, les entreprises de transports, très concernées par le travail détaché, relèveront toujours de la loi de 1996, jusqu'à l'adoption d'une loi spécifique (en France, ce sera la loi sur les transports adoptée en 2016 qui définira le cadre de travail des travailleurs détachés).

"Refondation de l'Europe"

Emmanuel Macron, qui a agi pour faire aboutir le plus vite possible ces négociations engagées sous le quinquennat précédent, s'est félicité de cet accord ambitieux : "plus de protections, moins de fraudes", a-t-il affirmé sur Twitter.

Pour la ministre du Travail Muriel Pénicaud, c'est "la première victoire de la refondation de l'Europe voulue par le président de la République, dans une conception où l'Europe, pour être acceptable pour ses citoyens, pour être forte, doit protéger, doit avoir une dimension sociale à côté de sa dimension économique".

Quatre ans de transition

Mais pour l'heure, la mesure ne fait pas l'unanimité en UE : la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne s'y sont opposés. Et l'Irlande, la Grande-Bretagne et la Croatie se sont abstenus, soulignant le fait qu'ils sont préoccupés par les conséquences de cette révision sur les entreprises de transports.

Quel calendrier, désormais ? Dans un premier temps, il va d'abord falloir faire adopter définitivement cet accord : le Conseil européen, qui représente les Etats, doit s'entendre avec le Parlement européen pour aboutir à une adoption définitive du texte en début d'année.

Une fois le texte adopté, l'accord prévoit une période de transition de quatre ans, période longue que demandaient les pays de l'Est européen, les principaux bénéficiaires de la directive.