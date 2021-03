Les permanences de deux députés de la Loire ciblées par des banderoles contre la loi Sécurité globale

Deux députés de la Loire viennent de découvrir ce dimanche 28 mars leurs permanences recouvertes d'affiches et de banderoles contre la loi Sécurité globale. L'un d'entre eux, le député LR Dino Cinieri, annonce sa volonté de porter plainte.

Ce dimanche, les députés de la Loire Dino Cinieri (LR) et Valéria Faure-Muntian (LREM) ont retrouvé leurs permanences recouvertes d'affiches et de banderoles contre la loi Sécurité globale, respectivement à Firminy et Saint-Chamond.

Pour Valéria Faure-Muntian, "il s'agit d'une forme d'expression qu'[elle] condamne", mais dont elle "ne souhaite pas faire la publicité en portant plainte contre les auteurs, d'autant que rien n'a été dégradé". C'est un autre choix que fait son collègue député Dino Cinieri, qui annonce vouloir déposer plainte dès ce lundi.

Les deux députés avaient été la cible de dessins dénonçant leur vote en faveur de la loi Sécurité globale, brandis lors de manifestations à Saint-Étienne par des opposants.