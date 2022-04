Les pharmaciens sarthois invités à la "grève des tests antigéniques" ce vendredi

Les pharmaciens sarthois appelés à la "grève des tests antigéniques" ce vendredi. Mouvement à l'appel de l'Union de Syndicats de Pharmaciens d'Officine, l'une de leurs organisations représentatives. L'USPO dénonce la baisse de rémunération des tests Covid . "Nous étions payés 30€ l'an dernier encore, 20€ depuis ces derniers mois et désormais, depuis le 1er avril, 16,50€ ", explique Yves Dour, président en Sarthe de l'Union de Syndicats de Pharmaciens d'Officine.

La baisse est ainsi de 23%. Pour les autres professions autorisées à réaliser des tests (médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes, dentistes), la diminution est d'un peu plus de 4€, soit entre 20% et 30% selon les cas.

Les pharmaciens achètent les tests 5€

L'Union de Syndicats de Pharmaciens d'Officine dénonce une "inégalité de traitement" par rapport aux autres professions médicales. "Contrairement à elles, nous achetons nos tests 5€", avance Yves Dour, le représentant de l'USPO en Sarthe. "Nous voulons revenir au même tarif que nos confrères", ajoute-t-il.

"Un manque de reconnaissance"

Ce "ras-le-bol" de certains pharmaciens dépasse le cadre financier. Il est le signe d'un "manque de reconnaissance", résume le président de l'Union de Syndicats de Pharmaciens d'Officine. "On nous en demande de plus en plus, par exemple avec la vaccination de rappel à venir des personnes de plus de 60 ans. Mais on est de moins en moins payés. Je ne dis pas qu'on est malheureux, loin de là. Toutefois l'investissement en temps sera toujours très loin de ce qu'on touche aujourd'hui", plaide-t-il.