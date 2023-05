Les pistes d'Emmanuel Macron pour réduire les impôts de la classe moyenne

Emmanuel Macron veut "concentrer" deux milliards d'euros de baisses d'impôts sur "les classes moyennes" d'ici à 2027, a-t-il affirmé lundi soir sur TF1 , sans détailler les mesures envisagées. "J'ai demandé au gouvernement d'y travailler", a-t-il déclaré, s'adressant aux "Françaises et Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a augmenté, ont du mal à boucler la fin du mois". Voici ce que l'on sait.

Qui est concerné ?

Le chef de l'État avait déjà insisté sur les "classes moyennes" dans un entretien au journal L'Opinion dimanche , citant "ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre", avec des "revenus entre 1.500 et 2.500 euros". Ce mantra est aussi martelé depuis plusieurs semaines par le ministre du Budget, Gabriel Attal, qui a évoqué un "plan Marshall pour les classes moyennes", qui "comptent pour l'essentiel sur leur travail pour vivre, pas sur les aides sociales ni sur un gros patrimoine".

Des classes moyennes qui subissent l'inflation : selon l’Insee, elle a atteint 6% sur un an en avril, avec près de 17 % de hausse pour les seuls prix de l’alimentation et 7 % pour ceux de l’énergie.

Réduire les cotisations ?

"Il peut y avoir des choses intelligentes à faire sur une partie des cotisations que vous payez quand vous êtes salarié", a suggéré le président de la République sur TF1, laissant entendre que des mesures pourraient être prises pour augmenter le salaire net et le rapprocher du salaire brut en rognant notamment sur les cotisations. Reste à définir lesquelles. Difficile dans le contexte politique, social et budgétaire actuel de toucher aux cotisations sociales qui financent les retraites par exemple.

Autre piste, augmenter le plafond de la prime d'activité, ou du moins lisser les effets de seuils, toujours dans l'objectif que le travail paye davantage.

Baisser l'impôt sur le revenu ?

Le gouvernement pourrait aussi "baisser l'impôt sur le revenu" selon l'économiste Eric Heyer, invité de franceinfo ce lundi. Cela avait été fait lors du précédent quinquennat, pour un total de quatre milliards d'euros.

La mesure, aisée à mettre en œuvre, est facile à vendre politiquement mais "avec les tranches, tous les revenus seraient impactés", pas uniquement "les Françaises et les Français qui travaillent dur" mais aussi les retraités par exemple, "donc je ne pense pas que ce dispositif sera mis en avant", conclut Eric Heyer.

Autre question qui reste à trancher : cette nouvelle baisse d’impôt s’ajoutera-t-elle à celle promise pendant la campagne sur les droits de succession, qui se voulait également orientée vers les classes moyennes, et dont le coût a été évalué à trois milliards d’euros ?

Pas de calendrier

Quand ces baisses d'impôts pourraient-elles intervenir ? "Quand la trajectoire budgétaire le permettra dans ce quinquennat, dans cette mandature", a répondu Emmanuel Macron évasif, ce qui laisse entendre que cela n'entrera pas en application dès l'an prochain.

Surtout que la priorité de l'exécutif reste le désendettement et le retour à l'équilibre des finances publiques. La semaine dernière, le premier président de la Cour des Comptes Pierre Moscovici déclarait que la France devait prouver aux marchés financiers "sa volonté de stabiliser la situation budgétaire", appelant le gouvernement à "absolument éviter les baisses d'impôt non compensées, quelle qu'en soit la nature". Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait, lui aussi, appelé en février sur France 2 à arrêter "la course à la baisse d'impôts dans ce pays, surtout avec les déficits que nous avons".

La baisse promise n'est toutefois pas de nature à déstabiliser les finances publiques. "La montagne d'euros du Plan Marshall pour les classes moyennes a accouché d'une souris à deux milliards d'euros : tant mieux pour les finances publiques", s'est ainsi réjoui l'ancien conseiller à la Cour des comptes et spécialiste des finances publiques, François Ecalle. À titre de comparaison, entre 2017 et 2022, l'effort fiscal en faveur des ménages avait été au moins dix fois plus important, compris entre 20 et 25 milliards d'euros.