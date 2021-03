Les politiques du Berry rendent hommage à Vanik Berberian

La classe politique du Berry rend hommage à Vanik Berberian, mort ce mardi à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer. Le maire de Gargilesse, président de l'Association des maires ruraux de France pendant 13 ans a marqué les esprits dans l'Indre et au delà des frontières du département.

Serge Descout, président du département de l'Indre.

J'en ai l'image d'un homme persévérant, tenace, qui défendait le monde rural et puis ce côté sensible, chaleureux. Je me souviens de ce moment à l'Elysée qui était émouvant (Emmanuel Macron lui a remis la Légion d'honneur le 18 novembre 2019 NDLR) On s'est embrassés et dans son regard, j'ai vu tout ce qu'on pouvait ressentir d'un homme qui ne se plaignait pas, qui voulait s'en sortir et repartir sur d'autres combats

Cédric Szabo, président de l'Association des maires ruraux de France.

"Ce qui me marque c'est l'humanité de ce personnage une manière - ça va vous paraître bizarre - presque sensuelle de faire de la politique. Sans agressivité, sans violence mais avec un souci de l'efficacité inédit.

Frédérique Gerbaud, sénatrice de l'Indre.

Nicolas Forissier, député de l'Indre

"Je suis très triste de cette nouvelle. Vanik était très malade depuis des mois, on le savait tous. Mais il avait un courage et une vitalité d'esprit assez exceptionnelle. Il continuait à nous donner des avis, apporter des dossiers encore récemment pour moi. Il a porté la voix de la ruralité et de nos territoires, ces valeurs de Gargilesse et l'Indre et le Berry jusqu'à l'Elysée.

François Jolivet, député de l'Indre.

"C'était un battant et combattant Vanik. C'était quelqu'un qui avait conscience complètement de ce qui lui arrivait. Il a pas gagné ce combat alors qu'il en a gagné beaucoup d'autres

Gil Avérous, maire de Châteauroux.

Il va manquer aux maires de France. Il était écouté, respecté des ministres et des présidents, de celles et ceux qui nous gouvernent. C'est une grande perte pour la France et pour notre département.