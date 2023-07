Les préfets changent en Drôme et en Ardèche

Au 21 août prochain, les préfets vont changer en Drôme comme en Ardèche. Le conseil des ministres a acté ce jeudi un vaste mouvement préfectoral avec trente-six nominations dont trois nous concernent.

Le préfet de l'Ardèche part dans la Drôme

Après deux ans dans la Drôme, la préfète Elodie Degiovanni est nommée au conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation. Elle est remplacée par Thierry Devimeux, l'actuel préfet de l'Ardèche. Ce n'est pas un changement majeur pour celui qui est arrivé sur la rive droite du Rhône en janvier 2021.

Une préfète en Ardèche

C'est une préfète qui va lui succéder en Ardèche, Sophie Elizéon, actuellement à la tête de la DILCRAH, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+. A 53 ans, elle salue cette nomination sur LinkedIn : "je suis très honorée de la confiance qui m'est faite en me nommant préfète de l’Ardèche, la terre de de Germaine Montagnon, d’Aurel, de Lucette Olivier, de Jean Ferrat et de bien d’autres esprits engagés et fraternels."