Après un déjeuner avec les autorités, le chef de l'Etat a quitté la préfecture, vers 16h00. Emmanuel Macron a pris la direction de l'hôtel de Ville, mais avant, il a tenu à saluer les quelques 200 personnes présentes sur le trottoir et répondu aux questions des journalistes.

Corse, France

Très touché par l’accueil

Mains serrées, selfies, un accueil chaleureux, apprécié par le Chef de l'Etat sur la place du marché.

« L’accueil me touche beaucoup, il est amical, apaisé, _j’ai beaucoup de plaisir à déambuler dans les rues. Je souhaite que les choses avancent de manière apaisée et concertée c’est ce dont nous avons besoin, les défis sont tels devant nous qu’il faut qu’on fasse bien…_dans un cadre, celui de la République, en ayant une volonté partagée et cet esprit de concorde qui règne sur cette place. »

Pas de négociations

Emmanuel Macron, qui va rencontrer à 19h00 Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, a dit quelques mots en réponse aux questions des journalistes. L'occasion de préciser les termes de la discussion prévue en fin d'après-midi avec les présidents de la collectivité de Corse

« Tout ne se règle pas en un jour mais je suis là pour travailler. Il n’y a pas de négociations, c’est un travail qui doit se faire au sein de la République avec un territoire plein de défis et de promesses.

Il faut voir comment travailler _pour que la Corse soit plus forte, réduire le chômage, mieux former les jeunes_…On a parfois été trop ambigu, et pensé qu’il n’y avait que des sujets symboliques qui importaient aux gens, je crois aussi que ce qui importe c’est que ce territoire doit absolument réussir, je suis aussi convaincu que c’est l’objectif de la nouvelle collectivité…je ne vais pas vous faire mon discours de demain aujourd’hui ! »