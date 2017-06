Les premiers pas des nouveaux députés tourangeaux à l'Assemblée Nationale

Ce mardi après-midi, deux des cinq nouveaux députés d'Indre et Loire ont fait leur entrée à l'assemblée Nationale. Une première fois pour Sabine Thillaye, la députée la République en Marche de la cinquième circonscription.

Sabine Thillaye fait partie de ceux qui n'ont jamais mis un pied à l'Assemblée Nationale. Elle découvre toutes les pièces et surtout elle savoure ce moment.

Sabine Thillaye devant l'hémicycle © Radio France

Ici, c'est l'hémicycle, moi j'ai le droit de rentrer et vous non." .

Sabine Thillaye au perchoir de l'Assemblée Nationale © Radio France

Pas le temps de traîner le programme est chargé et surtout les formalités administratives.

Le programme est très chargé pour les nouveaux députés comme Sabine Thillaye Copier

C'est le parcours du combattant, ça va des coordonnées personnelles jusqu'à la sécurité sociale".

Et puis il y a la précieuse malette avec à l'intérieur : la cocarde de député, le règlement du parlement et la fameuse écharpe tricolore des élus. Une écharpe qui évoque beaucoup de choses à la députée d'Indre et Loire.

Le règlement de l'assemblée © Radio France - Fabien FOUREL

ça crée une sacrée émotion les couleurs de la France".

"C'est une grande émotion de pouvoir être ici en tant que franco-allemande !" se réjouit @SabineThillaye, élue en Indre-et-Loire #directAN pic.twitter.com/9vHqp7KHVu — LCP (@LCP) June 20, 2017

Sabine Thillaye enfile l'écharpe tricolore © Radio France - Fabien FOUREL

Pour Sophie Auconie, en revanche, l'Assemblée Nationale ce n'est pas une nouveauté.

En tant que députée Européenne je venais tous les 15 jours à des réunions de groupe politique ici donc je connais bien le palais bourbon".

Sophie Auconie avec Jean Christophe Lagarde, le président de l'UDI © Radio France - Fabien FOUREL

Les députés vont maintenant se réunir en groupes et un choisir un président pour leur groupe mais aussi pour l'Assemblée Nationale. L’élection est prévue mardi prochain.