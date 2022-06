Les premiers pas des députés du Nord Franche-Comté à l'Assemblée nationale

"C'est impressionnant, là ça y est c'est du concret". À 11 heures, Florian Chauche franchit pour la première fois les portes de l'Assemblée nationale pour se retrouver dans la cour. Autour, du beau monde avec les têtes d'affiche de la LFI comme Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Clémentine Autain ou encore Adrien Quattenens.

Et si au départ, Florian Chauche ne semble pas tout à fait à son aise, voire un peu intimidé, dans ce nouvel environnement, il s'y adapte vite : "Ça y est, je fais partie du groupe, je suis au même rang qu'eux. On va apprendre à se connaître et travailler ensemble". Et il faudra bien qu'il soit à la hauteur de sa fonction, car il est le seul député élu sous la bannière Nupes dans toute la Franche-Comté.

Florian Chauche, souriant, à son arrivée dans la cour du Palais Bourbon. © Radio France - Corentin Debuire

Après ce rassemblement, les députés LFI se sont regroupés sur les escaliers de l'entrée du Palais pour une photo de classe, avant de se disperser pour entamer leur long parcours administratif. Tout d'abord, une courte visite de l'hémicycle pour Florian Chauche mais suffisante pour l'émouvoir : "C'est un lieu chargé d'histoire. C'est beaucoup d'émotion".

Puis il faut aller récupérer son écharpe de député ainsi que sa mallette, se rendre au bureau des voyages, au service informatique, retourner dans l'hémicycle pour la photo officielle. Un programme chargé mais le jeu en vaut la chandelle pour Florian Chauche, content de rendre fière sa fille de sept ans.

Le badge d'accès à l'Assemblée nationale. © Radio France - Corentin Debuire

Nicolas Pacquot, en visite d'un lieu qu'il connaît déjà

D'autres nouveaux députés du Nord Franche-Comté effectuaient leur grande première au Palais Bourbon, comme Nicolas Pacquot de la majorité présidentielle, élu dans la troisième circonscription du Doubs. "C'est impressionnant, c'est un très beau lieu", s'est-il ému.

Nicolas Pacquot, le député Renaissance de la quatrième circonscription du Doubs, a lui aussi fait sa rentrée dans un Palais Bourbon qu'il avait déjà visité. © Radio France - Corentin Debuire

Mais il est conscient que l'émerveillement ne devra pas durer trop longtemps car sa tâche ne sera pas facile, le gouvernement n'ayant pas obtenu la majorité absolue. "C'est une ambiance particulière avec beaucoup de députés qui ne sont pas de la majorité présidentielle. C'est une petite inquiétude."

Emeric Salmon, le nouveau député de la deuxième circonscription de la Haute-Saône s'est lui aussi rendu à l'Assemblée nationale, ce mardi, pour effectuer toutes les démarches administratives mais sa vraie rentrée sera ce mercredi matin, à 10 heures. Il franchira les portes du temple des lois avec les 88 autres députés du Rassemblement national dont Marine Le Pen. "Nous serons fier de représenter la France et ce sera là encore une grande émotion", prédit Emeric Salmon, déjà très touché à son arrivée dans "le temple de la démocratie".