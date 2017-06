Les premiers pas à l'Assemblée Nationale de Christophe Lejeune, député REM de Haute-Saône

Christophe Lejeune, député REM de la deuxième circonscription de Haute-Saône, élu dimanche dernier, s'est rendu ce mercredi à l'Assemblée Nationale. Une "journée accueil" pour les nouveaux députés.

Christophe Lejeune s'est rendu pour la première fois à l'Assemblée Nationale, ce mercredi 21 juin, très ému: "même dans ma lettre au Père Noël, je n'aurais jamais imaginé demander à être député !". A 48 ans, ce courtier en assurance a pu récupérer son badge de député, son écharpe tricolore et visité les couloirs du palais Bourbon. " C'est quand même magique ! J'ai pris plein de photos pour les partager avec ma famille et les militants. Ma victoire est collective pas personnelle." Le parlementaire confie d'ailleurs que son entourage n'y croit toujours pas: "ma femme m'a dit ce matin: c'est fou, j'ai un député en face de moi !"

Visite de l'hémicycle

"La visite de l'hémicycle est probablement l'un des moments les plus forts" estime Christophe Lejeune, imaginant les prises de parole de députés par le passé. "J'ai beaucoup de respect pour une femme comme Simone Veil, tout ce qu'elle a entendu d'ignoble lorsqu'elle s'est battue pour le droit à l'avortement. J'apprécie également beaucoup Robert Badinter qui s'est positionné contre la peine de mort alors que l'opinion publique y était favorable. Il a suivi ses convictions humanistes !" C'est donc dans cet hémicycle que le député, maire de Baudoncourt, commune de 500 habitants prend toute la mesure des responsabilités qui l'attendent. "Je suis dépositaire d'un mandat, on s'adresse à moi comme étant député. Je suis là pour remplir une mission, avec beaucoup de modestie et d'humilité."

La session ordinaire de l'Assemblée nationale prévue le mardi 27 juin

"Le vrai travail va commencer à ce moment-là" souligne l'élu, "c'est à ce moment là que les commissions nous seront attribuées". Ce père de deux enfants va ainsi demander à siéger à la commission des finances ou à la commission de la défense. "J'aime les chiffres de par mon métier, mais au delà de mon activité professionnelle, il faut avoir une vision et je pense être compétent en la matière. Pour ce qui est de la défense, mon père était militaire à la base aérienne de Luxeuil, cette même base qui est un énorme enjeu pour ma circonscription."