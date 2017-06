Les premiers pas à l'Assemblée Nationale de Fannette Charvier et Barbara Bessot-Ballot

Elles font partie des nouveaux visages de la République en marche. Fannette Charvier, nouvelle députée du Doubs et Barbara Bessot-Ballot, nouvelle députée de Haute-Saône, ont fait leur entrée mercredi matin à l'Assemblée Nationale.

Il y avait comme un air de rentrée des classes mercredi au Palais Bourbon. Les députées en Marche Fannette Charvier, du Doubs, et Barbara Bessot-Ballot, de Haute-Saône, ont découvert leur nouvel espace de travail. Alors ce n'était pas la rentrée solennelle mais plutôt une journée pour remplir des formalités administratives. En tout cas un grand jour pour ces deux femmes, novices en politique.

"L'hémicycle c'est assez impressionnant." Fannette Charvier

Une journée qui a commencé à 8h30 pour Fannette Charvier, au pas de course. A peine arrivée dans la salle des quatre colonnes, elle est prise en charge par un huissier. La première étape pour elle se faire tirer le portrait. Une photo qui va figurer sur son badge de député et sur le site de l'Assemblée Nationale, et cette photo elle a été prise dans l'hémicycle explique la députée du Doubs : "L'hémicycle c'est assez impressionnant, mais c'est avant tout mon lieu de travail donc je me le suis appropriée assez rapidement finalement."

Un peu plus loin c'est Barbara Bessot Ballot qui répond à sa première interview télé pour La Chaîne Parlementaire, LCP. La chef d'entreprise haut-saônoise fraîchement élue, semble très à l'aise, la fameuse malette du député, qui contient notamment l'écharpe tricolore ou encore la cocarde à poser sur la voiture, à la main : "Je n'ai pas encore pris le temps de regarder tout ce que contenait la malette, mais la première chose que j'en ai sorti c'est le règlement intérieur. Mais je n'ai pas encore eu le temps de lire chaque page, il faut dire qu'il fait plusieurs centaines de pages... Il y a de quoi faire !"

Dans les jardins du Palais Bourbon, les nouveaux visages de la République en Marche croise des poids lourds de la politique comme Marine le Pen. Mais c'est loin d'impressionner Fannette Charvier : "Je ne sais pas qui sera le plus impressionné, est-ce que ce sont les anciens qui reviennent ? Mais c'est loin d'être sûr parce qu'au final nous sommes plus nombreux qu'eux. Alors c'est peut être nous qui allons les impressionner ces députés connus." La rentrée solennelle pour Barbara Bessot-Ballot et Fanette Charvier ce sera mardi prochain. Elles devront également choisir les commissions où elles souhaitent chacune siéger.

