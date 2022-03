"Les premiers retours sont très bons" : LREM lance la campagne d'Emmanuel Macron en Vaucluse

La campagne d'Emmanuel Macron à sa réélection est officiellement lancée. Quelques jours après l'annonce de la candidature à sa réélection, les comités de La République en Marche (LREM) se précisent. En Vaucluse, trois comités ont été lancés ce vendredi, et ils ont effectué les premiers tractages pendant le week-end. "Les retours sont très bons et je pense que la vision portée par Emmanuel Macron, sa vision de la France, est claire pour les Français", se félicite Michèle Malivel, référente départementale de LREM dans le Vaucluse.

"Les Vauclusiens sont très à l'écoute et sont très demandeurs de venir à notre rencontre, ce qui nous porte, poursuit-elle. Nous sommes déjà en campagne depuis le mois de septembre mais elle est forcément impactée par le conflit en Ukraine". Mais Michèle Malivel assure qu'Emmanuel Macron "prendra toute sa part dans la campagne et ira à la rencontre des Français pour débattre et échanger sur ses projets". Et elle refuse de se projeter à ce stade sur les élections législatives : "Pour le moment, nous n'y sommes absolument pas. Ce qui est important, c'est qu'Emmanuel Macron soit réélu, nous sommes fier de notre candidat et de son bilan, insiste-t-elle. Les investitures pour les élections législatives seront données après l'élection présidentielle".