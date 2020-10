Les présidents catalans Torra, Puigdemont et Mas dénoncent à Perpignan la "répression politique" espagnole

Ils sont venus ensemble à Perpignan le jour où le Roi d'Espagne Felipe VI se déplaçait à Barcelone. Les trois ex-présidents catalans ont insisté sur le symbole que représentait leur présence commune à la Casa de la Generalitat et vivement critiqué l'attitude de l'Etat espagnol envers le mouvement séparatiste catalan.

Déclaration commune et solennelle

Quim Torra, Carles Puigdemont et Artur Mas ont tous trois lu une déclaration commune, exprimée tour à tour en Anglais, Français et Catalan, et dans laquelle ils dénoncent ce qu'ils qualifient de persécution politique : "Nous avons un objectif clair, celui de créer une République catalane que l'on veut obtenir pacifiquement, par le dialogue et par les urnes. Mais l'Etat espagnol exerce sur nous une justice parallèle, et pleine d'irrégularités"

Le fait que les trois derniers présidents démocratiquement élus de Catalogne aient été frappés par la répression de l'État espagnol est un signe clair de la gravité du conflit que traverse notre pays

Les trois anciens présidents ont également dénoncé un Etat espagnol "incompatible" avec l'Europe des droits de l'Homme. "Quand on défend des idées non violentes, on dit +rébellion+. Quand on vote et qu'on manifeste pacifiquement, on dit +sédition+. Et quand on fait voter les citoyens et qu'on agit en suivant ces votes, on dit +coup d'Etat+. Avec cette Espagne, on ne peut pas construire une Europe. L'Europe des droits de l'Homme est incompatible avec un pays qui n'applique que la répression" a notamment déclaré Artur Mas.

Appel à une médiation internationale

"Le droit à l'autodétermination est aussi fondamental que la liberté d'expression (...) Nous trois, sommes l'exemple des limites de l'autonomie. Notre détermination est claire : la Catalogne veut décider de son futur" a déclaré Quim Torra, destitué le 28 septembre dernier par le Tibunal suprême espagnol pour avoir affiché pendant la campagne électorale une banderole de soutien aux indépendantistes emprisonnés.

"Tous les conflits qui ont été résolus dans le monde ont fait l'objet d'une médiation ,sinon internationale, du moins indépendante et neutre" a déclaré pour sa part Carles Puigdemont.

"Ce n'est pas un cadeau, c'est une conquête", a conclu Artur Mas. "Si la majorité indépendantiste est de plus en plus large, la médiation internationale se rapprochera chaque jour" avant de conclure : "Nous ne voyons pas d'autre issue que de forcer la médiation internationale avec la force des votes".

De nouvelles élections devraient se tenir en Catalogne en février prochain.