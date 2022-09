Les présidents des départements de la région Centre Val-de-Loire dénoncent un budget intenable

"Certains départements sont pris à la gorge ! Si ca continue, on ne pourra plus investir et c'est toute l'économie locale qui va en pâtir". Le diagnostic est sans appel et il est partagé unanimement par les six présidents de département de la région Centre Val-de-Loire.

Marc Fleuret, président de l'Indre, qui recevait ses homologues du Loiret, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Cher et de l'Eure-et-Loir, illustre ses propos chiffres à la main "La hausse du RSA, c'est 1.3 millions d'euros en plus dans notre budget. Et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaire c'est 1.4 millions en plus par an. Proportionnellement, pour un département comme l'Indre, c'est très important".

Le département de l'Indre table sur un budget de fonctionnement de 260 millions d'euros. Or, le budget consacré aux dépenses sociales devrait atteindre au moins les 150 millions d'euros. "Et les recettes fiscales sont en baisse... Ca ne peut plus durer" s'agacent les présidents de département.

D'autant que les départements doivent aussi faire face à une hausse très importante des coûts de l'énergie. "Dans l'Indre, le budget carburant était de 1 million d'euros par an avant la hausse du prix de l'essence. Et 1 million d'euro annuel pour chauffer et éclairer les collèges" Avant l'inflation. Autant dire que l'équilibre n'est plus le même.

"A force, nous allons devoir raboter sur les dépenses d'investissement. Or, c'est elles qui profitent à l'économie locale, qui permettent de soutenir les entreprises du territoire" menacent les présidents berrichons.

Explosion des violences familiales

Ensemble, les six présidents ont co-signés une lettre à l'intention de l'Etat pour lui demander notamment de davantage les soutenir dans la prise en charge des enfants accueillis par les unités de l'aide sociale.

"Depuis le Covid, nous avons vu littéralement exploser le nombre de cas de violences familiales. Nous faisons face à une hausse exponentielle des enfants en difficulté pris en charge par nos services. Mais nous n'avons pas les moyens de mener au mieux notre mission" s'énerve Jacques Fleury, président du département du Cher.

Le prochain rendez-vous des présidents de département de la région Centre Val-de-Loire aura lieu dans le Cher.