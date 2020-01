Les présidents de la Corrèze ont enfin leur galerie de portraits

Corrèze, France

Personne ne manquait : c'est en présence des familles Boucheteil, Debat, Bonnet, de l'épouse de Charles Ceyrac et de la fille de Jacques Chirac, sans oublier bien sûr Jean-Pierre Dupont et François Hollande, les deux qui sont encore en vie, qu'a été dévoilée ce samedi à l'hôtel du département Marbot de Tulle, la galerie des présidents successifs de la Corrèze. Une tradition républicaine que le département ne suivait pas jusqu'à présent. L'anniversaire de la création des départements, 230 ans cette année, lui donne l'occasion de réparer cette absence.

La galerie comprend le portrait des 13 derniers présidents, de Michel Labrousse en 1901 à Pascal Coste depuis 2014. Des photos en noir et blanc. Claude Chirac apprécie la beauté de celle qui a été choisie pour son père. Elle a d'ailleurs été très surprise en la découvrant. "J'ai pas réalisé qu'il était aussi jeune au fond quand il a accédé à cette fonction". Et la fille de Jacques Chirac voit dans cette exposition de la photo de son père et des autres un hommage rendu à des hommes qui avaient la Corrèze "chevillée au corps".

La Corrèze des présidents

Une galerie d'autant plus importante pour le département rappelle Pascal Coste puisque la Corrèze peut se targuer, absolument seule dans ce cas, à avoir eu trois de ses présidents élus aux plus hautes fonctions de l'Etat. Président de la République pour Jacques Chirac et François Hollande, président du Conseil pour Henri Queuille. Elle peut en outre se targuer d'avoir eu le seul président qui était en même temps président d'un autre département, en l'occurrence Jacques Chirac qui présida le Conseil de la Ville de Paris alors qu'il était aussi aux commandes de celui de la Corrèze.