Les présidents des départements, réunis à Bourges en congrès, "sur la défensive"

Les présidents des départements sont réunis en ce moment à Bourges. Leur 89e congrès se déroule encore jusqu'à ce vendredi 18 octobre. Un rassemblement dans une ambiance plutôt morose, tant les sujets de mécontentements sont nombreux; "il y a pas mal de petits problèmes à régler avec le gouvernement" admet pudiquement Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher. Il était l'invité de France Bleu Berry ce jeudi matin.

90 km/h et fiscalité

Parmi les sujets de mécontentements chez les présidents de département : le retour aux 90 km/h sur les routes secondaires. Ils sont plusieurs à pester contre les conditions trop restrictives qui rendent possible cette augmentation de la vitesse. "Quand on ne veut pas de son chien, on dit qu'il a la rage" commente, désabusé, Michel Autissier. Dans le Cher, c'est environ 10% du réseau routier qui pourrait repasser à la limitation à 90 km/h.

Autre sujet crispant pour les département : la fiscalité. Le gouvernement refuse une augmentation des frais de notaire, perçus en partie par les départements. De plus, la taxe sur le foncier bâti sera désormais versée aux communes, et non plus aux départements, pour compenser la perte de la taxe d'habitation. Autant de sujets qui devraient être abordés par les quelques 650 congressistes réunis en cette fin de semaine à Bourges.