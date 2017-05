Les priorités européennes d'Emmanuel Macron

Les dirigeants européens se félicitent de la victoire d'Emmanuel Macron et comptent sur lui pour relancer le projet commun, rapprocher l'UE des citoyens. Mais aussi pour respecter les règles budgétaires: "les Français dépensent trop", lui a rappelé le président de la Commission Jean-Claude Juncker.

L'Europe respire. L'élection d'un centriste europhile comme nouveau président français, au moment où s'ouvrent les négociations sur le Brexit, lui offre une nouvelle bouffée d'air, après les coups d'arrêt portés à l'extrême droite en Autriche et aux Pays-Bas. C'est la chancelière allemande Angela Merkel qui résume le mieux le soulagement des dirigeants, elle qui l'a immédiatement appelé et sera la première à le recevoir: "Emmanuel Macron porte les espoirs de millions de Français et d'Européens. Il a mené une campagne pro-européenne courageuse, il défend l'ouverture sur le monde et est résolument pour l'économie sociale de marché".

Emmanuel Macron déjà rappelé à la dure réalité, par le président de la Commission européenne

"Les Français dépensent trop d'argent et au mauvais endroit, pour leurs budgets publics", insiste Jean-Claude Juncker, qui demande à la France de faire les réformes nécessaires pour réduire la dépense publique. Emmanuel Macron a souligné à plusieurs reprises qu'il était face à une "tâche immense": protéger les plus fragiles, organiser mieux les solidarités, assurer la sécurité, réformer l'Union, vaincre le chômage de masse, résorber les inégalités, libéraliser l'économie tout en protégeant les travailleurs. Ces réformes seraient la clé pour que les électeurs "n'aient plus aucune raison pour voter pour les extrêmes". Pour que les Européens ne succombent plus aux sirènes du populisme.

Emmanuel Macron a-t-il suffisamment d'alliés en Europe pour mener à bien ces réformes?

Même s'il s'est engagé à respecter les règles économiques, l 'orthodoxie budgétaire est désormais critiquée jusqu'en Allemagne par les sociaux-démocrates, eux même en campagne. Le premier ministre grec Alexis Tsipras place beaucoup d'espoirs en Emmanuel Macron, qui a promis de "mener le combat" pour un allègement de sa dette. Bruxelles a fait de nouvelles propositions pour que la réforme de la directive sur les travailleurs détachés soit portée par la France. Sur le Brexit, Emmanuel Macron devrait jouer l'unité. Il a en tout cas inspiré Matteo Renzi, qui était lui aussi arrivé au pouvoir à l'âge de 39 ans et qui fait actuellement son retour comme chef du parti démocrate italien, avec comme slogan "In cammino", "En marche".

