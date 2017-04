Les procurations en hausse dans l’Yonne à deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle

Le dimanche 23 avril tombe en plein milieu des vacances scolaires dans notre région et vous êtes nombreux à vouloir voter par procuration. Une procuration indispensable également pour ceux qui ne peuvent se déplacer

Si vous êtes en vacances ou en déplacement professionnel vous pouvez voter par procuration. Pour cela il faut vous rendre à la mairie ou au commissariat de votre commune. Mais pour ceux qui ne peuvent se déplacer, il existe aussi un système de procuration à domicile. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote en raison d'un handicap notamment, les gendarmes ou policiers viennent chez vous sur présentation d'un certificat médical ou d'une carte d'invalidité. Ils se déplacent aussi dans les maisons de retraite. C’est le cas par exemple à Avallon. C'est dans leur chambre, accompagnés d'un responsable de la maison de retraite, que les gendarmes visitent les personnes intéressées par une procuration. Ils proposent à celles qui ont la volonté de voter mais ne peuvent pas se rendre dans leur bureau de vote de faire une procuration. A 84 ans, Liliane est soulagée de pouvoir glisser son bulletin à distance : « c’est très important pour l’avenir car on n’est pas tout seul sur terre ». Chez ces résidents, parfois âgés de plus de 90 ans, le droit de vote est essentiel « il n’est pas question de ne pas voter, tous les soirs je regarde la télévision ».

c’est très important pour l’avenir car on n’est pas tout seul sur terre - Liliane 84 ans

Des procurations souvent données à leurs enfants ou à leurs voisins. Mais seulement quand on est en capacité de voter. Ce que vérifient les gendarmes

Fanny Le Chevalier, gendarme: « Il faut veiller à ce que les personnes aient toute leur tête, toutes leurs facultés cognitives, lorsqu’on voit des personnes désorientées, là, on ne peut pas faire de procuration. »

En plus des maisons de retraite, les gendarmes se déplacent aussi dans les prisons, les hôpitaux et au domicile de personnes handicapées. Pour demander une procuration, il faut présenter une pièce d'identité et surtout que la personne à qui vous la donnez soit inscrite dans la même commune que vous.

Deux conseils: Remplir en amont le formulaire de demande grâce à internet et vous rendre dans les gendarmeries de l'Yonne, les hotels de Police et les tribunaux d'instance de Sens et Auxerre le matin et l'après-midi en semaine afin de réduire l'attente.

En 2012, près de 10.000 procurations ont été établies dans l'Yonne pour le second tour de l'élection présidentielle.