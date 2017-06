Les professions de foi vont-elles arriver à temps chez tous les électeurs?

Alors que la campagne officielle pour le second tour des élections législatives se termine, certains Drômois et Ardéchois n'ont pas reçu les professions de foi des finalistes dans chaque circonscription. Peut-être les aurez-vous ce samedi dans la boîte aux lettres, mais ce n'est pas garanti.

Souvenez-vous des dysfonctionnements pour le premier tour: des enveloppes ne contenaient pas toutes les professions de foi, ce qui avait mis dans une colère noire des candidats.

Des contrôles de la préfecture de la Drôme chez le prestataire

Pour ce deuxième tour, la préfecture de la Drôme a donc décidé d'envoyer mercredi et jeudi une partie de son bureau élections contrôler le travail du prestataire. La plateforme Koba à Décines, près de Lyon, a embauché des intérimaires supplémentaires, étendu ses heures de production.

Une plateforme surchargée, des délais très courts entre deux tours

Mais le problème est le même qu'au premier tour: Koba a toujours quinze départements à desservir. La plateforme a peut-être vu trop gros en passant les contrats. Certes, il y a moins de candidats ce dimanche, plus que deux par circonscription en Drôme et en Ardèche, mais les finalistes avaient jusqu'à mercredi midi pour donner leur profession de foi. Il ne restait donc que deux jours et demi pour les reproduire, les mettre sous pli, et les confier à La Poste qui, elle, est chargée de la distribution. Les délais sont très courts donc. La préfecture de la Drôme ne garantit pas que tous les électeurs auront les professions de foi à temps.

Si vous ne les recevez pas dans la boîte aux lettres, elles sont consultables sur internet, sur le site: www.programme-candidats.interieur.gouv.fr