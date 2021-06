Les programmes des candidats aux élections départementales et régionales en Côte-d'Or consultables sur le net

Après les ratés et la polémique sur les programmes électoraux qui ne sont pas tous arrivés à temps, les préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire indiquent que les programmes des candidat.e.s aux élections départementales et régionales comme les professions de foi sont accessibles en ligne.

Le second tour des élections départementales et régionales c'est ce dimanche 27 juin 2021. Après les ratés et la polémique sur les programmes électoraux qui ne sont pas arrivés à temps chez certains électeurs, les préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire indiquent que les programmes des candidat.e.s maintenues au second tour et leurs professions de foi sont accessibles en ligne ici.

Des plis distribués jusqu'à samedi soir

Les plis de propagande électorale pourront être déposés dans les boites aux lettres jusqu’au samedi 26 juin en fin de journée précise les autorités, qui recommandent donc aux électeurs de surveiller le contenu de leurs boîtes aux lettres jusqu’au matin du dimanche 27 juin.