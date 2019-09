Les propositions sécurité de Xavier Magnin le candidat RN à la mairie d'Orange

Xavier Magnin le candidat du Rassemblement national à la mairie d'Orange veut créer un poste pour la police municipale, un cadre de travail digne et décent. Il faut en outre une claire répartition des rôles avec la police nationale et rappeler que la police municipale est au service des Orangeois,

Orange, France

Après avoir fait son bilan de la saison touristique et du commerce du centre-ville le candidat Rassemblement national attaque l'équipe sortante sur le plan de la sécurité. Le poste de police municipal actuel est vieux de 20 ans, il n'est plus adapté. Il faut en outre de façon " urgente et nécessaire " mettre en place un " nouveau management humain ".

Policiers municipaux, pas supplétifs de la police nationale

Xavier Magnin estime que le rôle de la police municipale est d'être au service des Orangeois. Il faut donc mettre les moyens et augmenter les capacités opérationnelles, créer par exemple une véritable brigade canine et une brigade VTT.