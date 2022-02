Les rassemblements en soutien à l'Ukraine se multiplient en Dordogne

Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et comme partout en France, plusieurs manifestations de soutien à l'Ukraine sont prévues en Dordogne. Pour dire non à la guerre et apporter son soutien au peuple ukrainien, le maire de La Roche-Chalais Jean-Michel Sautreau appelle à se rassembler ce lundi 28 février à 17h30 sur le parvis de la mairie.

D'autres rassemblements sont prévus en Dordogne dans le courant de la semaine.

Mercredi 2 mars à 18h à Trélissac , devant la mairie

, devant la mairie Mercredi 2 mars à 18h à Périgueux , devant la mairie

, devant la mairie Jeudi 3 mars à 19h à Boulazac , à l'espace Agora

, à l'espace Agora Samedi 5 mars à 11h à Saint-Léon-sur-l'Isle , devant le monument aux morts.

, devant le monument aux morts. Samedi 5 mars à 14h à Périgueux, sous l'arbre de la liberté, à l'initiative de la Ligue des droits de l'Homme.