Les réactions à la candidature de Mohed Altrad à Montpellier

L'homme d'affaires montpelliérain Mohed Altrad entre enfin dans la mêlée des municipales à Montpellier. Après des mois de faux suspens, il a fait l'annonce de sa candidature ce lundi matin devant la presse. Un concurrent sérieux, dont la candidature a été très médiatisée mais étrangement peu commentée par le mondillo poltique, bousculé par ce personnage au parcours atypique.

Du côté de l'hôtel de ville de Montpellier, silence radio du maire toute la journée. Il faut attendre 16h pour que Philippe Saurel, qui n'a toujours pas dit s'il comptait se représenter, lâche ce tweet : _"À tous les journalistes qui me sollicitent pour commenter la candidature de @Mohed_Altrad, je réponds : "_Merci au Président Altrad pour l'aide qu'il apporte au club de rugby de #Montpellier". Ambiance...

Un simple tweet aussi pour le socialiste Michaël Delafosse, qui doit se déclarer dans les jours qui viennent. Cité par Altrad le matin même, il veut couper court aux rumeurs. "Pas d’intox dès le début de la campagne. Je ne suis en contact qu'avec les forces de gauche et les habitants de #Montpellier." Une réponse à la déclaration du candidat le matin même en conférence de presse: "Je suis en contact avec Michaël Delafosse, Patrick Vignal et tous ceux qui veulent discuter avec moi, à l'exception des extrêmes."

L'un des rares à réagir au micro de France Bleu Hérault est le député Patrick Vignal qui vise, tout comme Altrad, l'investiture LREM. "Chacun est dans son couloir. Il y a une commission d'investiture. Je suis LaREM, j'ai quitté le PS parce que je n'aimais pas les petites tambouilles dans les arrières cuisines. Je fais confiance à mon parti pour investir un marcheur de la première heure et pas des gens qui s'inventent Macron-compatibles suivant les sondages". Référence au sondage que Mohed Altrad a commandé à l'Ifop en mars 2018 et qui le donnait à 20% au premier tour s'il partait sans le soutien d'un parti (contre 28% pour Philippe Saurel).

Cette candidature est un non événement. Quand on est un homme d'affaires comme Altrad, qu'on est investi - il a créé un think tank, il sort un livre à 40.000 exemplaires... Je ne doutais pas qu'il soit candidat. Et ne comptez pas sur moi pour faire du tout sauf Saurel, les gens qui se rallient pour faire tomber quelqu'un. L'important c'est quel projet, quelle énergie on va amener communément. (Patrick Vignal)