Après l'annonce de François Rebsamen mardi - il a expliqué être atteint d'un cancer et devoir confier certaines de ses fonctions à ses adjoints -, la classe politique dijonnaise apporte son soutien à l'ancien ministre, actuel maire de Dijon et président de la Métropole.

Dijon, France

Les réactions de la classe politique se multiplient après l'annonce de François Rebsamen ce mardi matin. Dans un communiqué, le maire de Dijon et président de la métropole explique qu'il est atteint d'un cancer. Il ne quitte pas ses fonctions mais confiera temporairement certaines de ses missions à Nathalie Koenders pour la Ville et à Pierre Pribetich pour la métropole.

Soutien de la classe politique

Laurent Bourguignat, conseiller municipal d'opposition adresse à François Rebsamen "des voeux personnels et sincères de prompt rétablissement". L'élu souligne le courage "d'annoncer sa maladie" : "c'est un sujet très intime. Les dijonnais sont attachés à leur maire, et je sens une grande vague d'émotion tout à fait légitime. Sur l'organisation pratique à la mairie, il y a une première adjointe qui au delà de nos divergences est très active et très engagée. Je ne doute pas qu'elle saura accomplir sa mission dans les meilleures conditions, d'autant qu'on a bien compris que François Rebsamen ne démissionne pas. Il a besoin de temps pour se soigner, c'est bien légitime. Je pense que l'appareil municipal est suffisamment solide pour traverser cette épreuve."

Le député LaREM de la Côte-d'Or, Didier Martin, se dit "touché" par une "triste nouvelle". Il adresse à François Rebsamen son "soutien personnel" et tous ses "vœux de guérison rapide".

Comme tous les Dijonnais, je suis touché par cette triste nouvelle ce matin. J'adresse à François Rebsamen mon soutien personnel et tous mes voeux de guérison rapide.@frebsamen@dijon — Didier Martin (@dmartindijon) April 10, 2018

Alexandre Emorine de la France Insoumise souligne le "choix courageux" de "rendre publique la maladie contre laquelle [François Rebsamen] va désormais se battre". Il lui souhaite sur Twitter "un prompt rétablissement" et des "salutations républicaines les plus sincères".

C'est un choix courageux que de rendre publique la maladie contre laquelle il va désormais se battre. Je souhaite à @frebsamen un prompt rétablissement 💪 et mes salutations républicaines les plus sincères #Dijon — Alexandre Emorine (@AEmorine) April 10, 2018

Quant à Maxime Thiébaut du mouvement Les Patriotes, il souhaite "bon courage" au maire de Dijon pour "ce difficile combat qu'il doit mener contre la maladie".