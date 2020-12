Les réactions après l'annonce de la démission de Michèle Rubirola, la maire de Marseille

La maire écologiste de Marseille Michèle Rubirola, élue en juillet sous l'étiquette d'union de la gauche "Printemps marseillais", a démissionné ce mardi. D'après le patron d'EELV Julien Bayou, c'est une "démission pour question de santé". Elle avait été suspendue plusieurs semaines du parti pour avoir concouru au premier tour contre la liste officielle d'EELV.

Selon plusieurs médias, son premier adjoint socialiste, Benoît Payan, qui avait déjà assuré un intérim en raison d'une opération subie par l'édile en septembre, va devenir maire. Leader du Parti socialiste local, il avait renoncé à être tête de liste aux municipales pour permettre une vaste union de la gauche, d'une partie de la France Insoumise au PS.

Pour Guy Tessier, "cette affaire est une pantalonnade !"

Doyen du Conseil municipal, âgé de 75 ans, également député Les Républicains, Guy Teissier y voit "une catastrophe pour notre ville et pour les Marseillais". "Le Printemps marseillais n'aura duré que six mois pour nous plonger dans l'automne." Pour lui, c'est bien la preuve que le rassemblement de la gauche "ne marche pas" et que Michèle Rubirola n'était "pas du tout rompue à l'exercice du pouvoir".

Il accuse la majorité de "gestion associative", tout en reconnaissant qu'elle avait hérité d'une "situation très compliquée" après "l'époque Gaudin". "Si j'avais été à sa place, j'aurais éprouvé aussi de grandes difficultés."

Éric Diard estime que "les Marseillais peuvent être déçus"

"Les Marseillais peuvent être déçus", estime sur franceinfo ce mardi Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. L'élu LR n'appelle pas à un nouveau vote des Marseillais dans l'immédiat, sauf "si ça ne se règle pas au Conseil municipal". Michèle Rubirola a plutôt une "image bienveillante", souligne Éric Diard, contrairement à Benoît Payan. Un premier adjoint "aux dents longues [...] apparatchik du Parti socialiste", estime Éric Diard.

Stéphane Ravier réclame de nouvelles élections

Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, a demandé sur franceinfo ce mardi de nouvelles élections municipales à Marseille. "Ils se sont moqués de nous", a réagi l'élu. "Ce que je propose, c'est qu'il n'y ait pas d'arrangement de partis dans le dos des Marseillais : j'en appelle à un nouveau vote, j'en appelle à un retour aux urnes. Cela mérite une véritable clarification."

Pour Stéphane Ravier, la démission annoncée de Michèle Rubirola est liée à "un ras-le-bol de la politique marseillaise, elle veut servir autrement qu'en étant maire, mais visiblement elle n'arrive pas à l'assumer."

