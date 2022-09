Les réactions au décès de la maire de Sens Marie-Louise Fort

Elle aura consacré toute sa vie à son territoire. Marie-Louise Fort est morte dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 71 ans. LA disparition de la maire Les Républicains de Sens et présidente de la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais suscite de très nombreuses réactions dans l'Yonne. Marie-Louise Fort a tout au long de sa carrière politique été élue députée pendant 10 ans dans la 3e circonscription (2007-2017) mais aussi conseillère régionale.

Paul-Antoine de Carville, 1er adjoint à la mairie de Sens

"C'est une immense tristesse de la part de l'ensemble des élus de la ville et de l'agglomération. Nous avons une pensée pour les proches et les amis de Marie-Louise Fort. Nous avons le sentiment de perdre quelqu'un de profondément engagé pour son territoire parce que ce sont des dizaines d'années d'engagement. J'ai commencé à travailler avec elle à l'âge de 18 ans. C'est l'une des premiers qui m'a fait confiance donc je sais ce que je lui dois."

Nous somme démunis face à cette absence

Clarisse Quentin, 2e adjointe à la mairie de Sens

"C'est un grand choc. J'ai commencé ma vie politique avec Marie-Louise Fort en 2014 donc elle m'a formé. Elle a eu à sa battre dans un monde d'hommes. Elle a dû se frayer un chemin pour se faire entendre, se faire respecter et reconnaître. Marie-Louise Fort a débuté à une époque où il y avait très peu de femmes en politique. Pour arriver à ce niveau avec cette longue carrière, il n'y a pas de choix que d'avoir de la poigne. Peut être que certains parlaient d'une maire "dure" mais il ne faut pas l'entendre du côté négatif. C'est ce qu'il fallait pour emmener tout une équipe avec elle."

Henri de Raincourt, ancien Sénateur et ancien président du Conseil départemental de l'Yonne

"Je suis totalement sidéré. Je n'ai jamais imaginé que Marie-Louise Fort ne puisse partir si brutalement. C'est une femme qui a une très grande personnalité, un caractère fort et affirmé également. Elle n'était pas toujours très facile néanmoins elle a eu un très beau parcours dans le Sennonais."

Une gestionnaire raisonnable et avisée

Julien Odoul, député de l'Yonne et conseiller municipal d'opposition à Sens

"C'est une triste nouvelle. Marie-Louise Fort était un rock. Elle a été une adversaire politique farouche pour autant j'avais du respect pour la femme politique. Elle avait de la ténacité, du courage, quelque fois de la rage. Elle aura marqué le nord de l'Yonne. Elle m'a appris la rudesse du combat politique, l'endurance."

Nicolas Soret, maire PS De Joigny et vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté

"J'ai appris la nouvelle avec stupeur d'abord et beaucoup de tristesse ensuite. Nous étions des opposants politiques depuis plus de dix ans mais cela n'a jamais enlevé le respect mutuel. Marie-Louise Fort me laissera la souvenir d'une femme engagée, tenace parfois sur certains dossiers."

Patrick Gendraud, le président LR du Conseil départemental de l'Yonne

"Je ne peux pas y croire au moment où l'on se parle. J'ai de la peine parce que nous avions une relation particulière avec Marie-Louise. Il y avait ce lien d'amitié et d'affection. Parfois nous étions chicaillés pas plus tard qu'il y a trois jours sur des petits détails. Malgré tout c'était une femme dure mais elle s'était forgée une carapace. Derrière le masque, la personne avait une grande sensibilité contrairement à ce que l'on peu imaginer. Le lien qui nous unissait le plus était le couple Chirac. Marie-Louis Fort était très liée à Bernadette Chirac dans le cadre de l'association des Pièces Jaunes."

Elle aimait sa ville et son territoire

Annie Genevard, la présidente par intérim des Républicains

"C’est avec une grande tristesse que j’apprends la disparition de Marie-Louise Fort, femme de caractère, engagée et attachante. Mes pensées vont à sa famille et ses administrés auxquels elle s’est tant dévouée."

