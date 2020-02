Olivier Carré, maire d'Orléans, distancé dans notre sondage sur les municipales : "oui, c'est une alerte"

Orléans, France

Les trois candidats arrivés en tête de notre sondage exclusif Ipsos / France Bleu Orléans / La Tribune Hebdo ont réagi en direct dans la matinale de France Bleu Orléans. Retour sur leurs réactions, diverses et variées.

Serge Grouard se félicite de répondre aux attentes des Orléanais

Serge Grouard, ancien maire LR de 2001 à 2015, qui arrive en tête du sondage avec 32% des intentions de vote, s'est félicité de répondre aux attentes des Orléanais. "Les trois grandes priorités qui ressortent de votre sondage, la santé, l'environnement et la sécurité, sont exactement les trois grandes priorités que je défends dans mon programme."

Olivier Carré rappelle qu'il reste un mois de campagne

Olivier Carré, maire sortant soutenu par LREM et qui arrive second du sondage avec huit points de pourcentage en moins que Serge Grouard, rappelle qu'il reste encore un mois de campagne avant le premier tour. Malgré tout, le maire reconnaît que "c'est une alerte." avant d'ajouter "on n'a pas encore présenté notre programme contrairement aux autres candidats. Dans quelques jours nous le ferons et partirons à la conquête des électeurs encore indécis."

A gauche, Jean-Philippe Grand fait la course en tête

De son côté, l'écologiste Jean-Philippe Grand, crédité de 22% des intentions de vote, voit un message clair dans ce sondage : "il va falloir convaincre, les jeunes notamment qui ont voté aux européennes, mais aussi les 17% d'indécis qui ne savent pas encore pour qui voter, que nous pouvons proposer des actions très concrètes localement." Et lorsqu'on l'interroge sur l'échec de l'union avec la liste PS-PC de Baptiste Chapuis, créditée de 7% des intentions de vote, le candidat reste ferme "on ne va pas revenir encore une fois le sujet. Nous, notre objectif c'est de convaincre les indécis dans le mois qui vient."