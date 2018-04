Indre, France

1h10 d'entretien télévision dans une salle de classe de Bert'huis, dans l'Orne. Emmanuel Macron était ce jeudi l'invité du journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Le président de la République n'a pas fait d'annonces mais il a précisé plusieurs dossiers, sur la SNCF, la limitation des routes départementales à 80 km/h, les moyens pour les hôpitaux, la hausse de la CSG...

Une intervention télévisée très attendue, et qui a suscité de nombreuses réactions, notamment chez les élus berrichons. Certains y sont allés de leur commentaire sur le réseau sociaux Twitter, à l'image de Vanik Berberian, président des maires ruraux et maire de Gargilesse, dans le Sud de l'Indre.

@Maires_Ruraux Macron à Pernaut : « pour la 1ère fois on a pas baissé les dotations aux communes, il ne faut pas raconter de carabistouilles ». Mais c’est faux, si certaines ont la même chose ou plus, beaucoup ont moins. Il faut être précis et ne pas raconter de carabistouilles — Vanik Berberian (@defibrilators) April 12, 2018

@EmmanuelMacron@Maires_Ruraux Quelle déception cette interview de Pernaut sur TF1 ! Je n’attendais pas grand chose mais optimiste par nature, j’espérais. Aucune vision, ni perspective, aucun engagement pour la Ruralité. Juste une mise en scène dans une classe qui obtient 0/20 ! pic.twitter.com/N4D0aPjlBm — Vanik Berberian (@defibrilators) April 12, 2018

"C'est pire que ce qui j'imaginais, réagit Vanik Berberian sur France bleu Berry. Il n'a pas été question de la ruralité. Et il y a même eu des mensonges quand le président dit que les communes n'ont pas vu leurs dotations baisser. C'est faux ! Un grand nombre les a vues baisser. _Je pensais que cette interview était l'occasion pour le président de faire valoir ses intentions pour la ruralité et malheureusement, force est de constater qu'il n'y a pas grand chose_".

Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, a lui aussi réagi à plusieurs reprises et avec agacement aux propos d'Emmanuel Macron, utilisant même le hashtag ou mot-dièse "#MacronMent" :

Emmanuel Macron se réjouit de sa politique d’Education nationale... avec 1000 fermetures de classes, notamment en milieu rural ! C’est honteux et méprisant. #MacronMent#MacronTF1 — Gil Avérous (@GilAverous) April 12, 2018

Les #Maires ont de quoi être inquiets ! E. Macron « Grace aux économies que nous faisons, nous compenserons aux communes, à l’euro prêt, le manque à gagner liée à la fin de la Taxe d’Habitation »

Mais quelles économies ?!#MacronMent — Gil Avérous (@GilAverous) April 12, 2018

E.Macron vit dans son monde féerique là 🙄

« Il y a des campagnes qui gagnent des habitants car l’agriculture se développe ».

Monsieur le président, la ruralité aujourd’hui c’est autre chose que l’Amour est dans le pré. Sortez de Paris ! #MacronMent — Gil Avérous (@GilAverous) April 12, 2018

Sur France bleu Berry, le député de l'Indre Nicolas Forissier se dit déçu face à un président "qui n'entend pas tout". Nicolas Forissier est revenu sur la limitation de la vitesse à 80 km/h et sur son expérimentation pendant 2 ans,"et si ce n'est pas efficace, on ne le gardera pas", a dit Emmanuel Macron. _"_Les Françaises et Français savent très bien que dans ce pays, quand on prend des mesures temporaires, généralement, on en revient jamais dessus. On nous a fait le coup sous toutes les majorités et des dizaines de fois" réagit le député Les Républicains.

"Je trouve aussi qu'il a été très maladroit d'évoquer les recettes d'éventuels excès de vitesse pour abonder le budget des hôpitaux, ajoute Nicolas Forissier. On a l'impression que ce que l'on reproche assez largement à cette mesure, sur le thème "on embête les Français et on leur prend encore plus d'argent" est en train de se vérifier dans la bouche même du président de la République. Je pense que c'est une erreur d'avoir dit ça".

"Les belles formules de séduction viennent de s'écraser sur le mur de la réalité des chiffres"

André Laignel, maire d'Issoudun

Le maire d'Issoudun et vice-président de l'Association des Maires de France, André Laignel, s'est fendu d'un communiqué pour dire sa "surprise" aux propos du chef de l'Etat sur les dotations maintenues pour les petites communes rurales. "Les chiffres officiels publiés par l’administration permettent de constater qu’environ 16 000 communes voient leur dotations globales de fonctionnement baisser cette année, rétorque André Laignel. Ce chiffre qui grimpe même à 22 000 communes pour la diminution de seule dotation forfaitaire."

Et la maire d'Issoudun de conclure que "les belles formules de séduction viennent une nouvelle fois s’écraser sur le mur de la réalité des chiffres."