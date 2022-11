Les réactions en Béarn après l'abandon du projet de loi sur l'interdiction de la corrida

Aymeric Caron, le député La France insoumise, a décidé jeudi de retirer son texte portant sur l'abolition de la corrida, dénonçant des centaines d'amendements d'"obstruction". Sa proposition de loi avait suscité depuis cet été de nombreux débats dans les médias entre défenseurs des animaux et pro-corrida. Mais de débats, il n'y en a finalement pas eu à l'Assemblée Nationale. David Habib, député non-inscrit des Pyrénées-Atlantiques estime que "c'est d'abord un échec de la France Insoumise et d'Aymeric Caron et leur échec, c'est notre victoire. Les députés de la France Insoumise ont été capables de renoncer à un texte sur le pouvoir d'achat et l'augmentation du smic pour faire passer leur texte sur la corrida," explique David Habib. "En gros, la corrida avait plus d'importance pour eux que le pouvoir d'achat des français."

ⓘ Publicité

Pour Emmanuel Hannon, maire d'une ville taurine, en l'occurrence Orthez, "si (Aymeric Caron) a retiré son texte, c'est qu'il pensait que son texte ne passerait pas." Emmanuel Hannon voyait dans ce projet de loi, "une ignorance de certains élus parisiens sur le reste du territoire. Quand on est du 18e arrondissement et qu'on n'a jamais mis les pieds dans une féria ou une arène, il est peut être difficile de comprendre que cela puisse rassembler, permettre du lien et des échanges."

Le président du club taurin d'Arzacq, Jean Dubroca est soulagé. Il annonce déjà le prochain rendez-vous dans les arènes : " L_e 19 février il y aura une novillada sans picador dans nos arènes d'Arzacq. Mais_ il aurait peut-être été préférable que le texte aille jusqu'au bout__, qu'il y ait un vote et que la proposition soit rejetée. Il me semble qu'on aura toujours une épée de Damoclès au dessus de la tête. Ça reviendra forcément. Ça ne sera jamais fini parce que les deux camps ne pourront jamais se réconcilier."