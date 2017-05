Les réactions en Bretagne après la nomination du nouveau gouvernement

Le premier gouvernement du quinquennat Macron a été dévoilé ce mercredi après-midi. On y retrouve des personnalités de tous bords politiques. Deux bretons y participent : Richard Ferrand et Jean-Yves Le Drian. En Bretagne, les réactions politiques sont mitigées.

Après un report de 24 heures, les noms du gouvernement d'Edouard Philippe ont enfin été révélés ce mercredi. A 15 heures, on a connu les 18 ministres et 4 secrétaires d'Etat. La parité a été respectée, avec 9 femmes ministres et 2 femmes secrétaires d'Etat. C'était l'un des engagements d'Emmanuel Macron.

Deux bretons au gouvernement : Ferrand et Le Drian

Parmi les 18 ministres, deux viennent de Bretagne. Richard Ferrand est nommé Ministre de la cohésion des territoires. Le député du Finistère et secrétaire général d'En Marche était très proche d'Emmanuel Macron. Pas étonnant donc de le voir au sein du gouvernement.

Mes premières pensées vont à mon Finistère, tous ceux qui m'ont accompagné dans mon parcours", Richard Ferrand

Et puis Jean-Yves Le Drian quitte le Ministère de la Défense, où il était pendant le quinquennat Hollande. Il rejoint le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Réaction immédiate de Gilles Pennelle. Le président du Front National en Bretagne lui demande de démissionner de son poste de président du Conseil régional de Bretagne.

On nous avait promis du neuf, on voit que Macron recycle des vieux éléphants du Parti Socialiste et des gouvernements précédents comme Le Drian", Gilles Pennelle

Réactions mitigées des citoyens bretons à l'annonce de la présence de Jean-Yves Le Drian dans le gouvernement Copier

Gérard Lahellec, vice-président de la région Bretagne en charge des transports, est assez embêté. "Nous accompagnons le mouvement d'une recomposition de la vie politique qui va poser problème à toute la gauche, à la diversité de la gauche bretonne".

Tout ce qui peut être comparé à un éloignement de la gauche me pose problème", Gérard Lahellec

Un véritable renouvellement ?

Gilles Pennelle dénonce un manque de renouvellement. Ce n'est pas l'avis de Maël de Calan. Le candidat Les Républicains dans la circonscription de Carhaix apprécie de voir de nouveaux visages, comme Laura Flessel aux Sports ou Nicolas Hulot à la Transition écologique.

C'est un gouvernement ouvert à la société civile. Les députés du centre et de droite vont avoir une très forte utilité non pas pour s'opposer mais pour pousser ce gouvernement" Maël de Calan

Maël de Calan : "Edouard Philippe a nommé un gouvernement de profond renouvellement" Copier

Il aime particulièrement les termes des Ministères. Au contraire de Marc Le Fur. "Je regrette qu'il n'y ait pas le mot famille dans les Ministères".explique le député LR des Côtes d'Armor.