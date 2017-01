Les réactions en Gironde après le deuxième débat de la primaire de la gauche

Les 7 candidats du 1er tour de la primaire de la gauche se sont retrouvés pour une 2è confrontation à la télévision ce dimanche. Les élus socialistes de Gironde ont réagi.

Le débat aura duré plus de 2 heures et demi sur BFM télé et Itélé notamment. Une émission que les élus socialistes girondins n'ont pas manqué. Parmi les réactions, celle de Catherine Veyssy, qui soutient Vincent Peillon. La vice-présidente du conseil régional en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi a trouvé l'ancien ministre de l'éducation assez convaincant notamment sur la nécessité d'unir la gauche pour éviter sa disparition pure et simple. Une position centrale qu'incarne parfaitement Vincent Peillon selon elle.

Débat sur le cannabis

Pendant l'émission, la dépénalisation du cannabis a fait l'objet de débat entre les candidats. Manuel Valls y est opposé, mais Benoit Hamon y est favorable d'où la satisfaction de la conseillère régionale Naïma Charaï mandataire de Benoit Hamon en Gironde. Pour elle, l'ancien ministre défend aussi le mieux la question de la laïcité.

Réalisme

Manuel Valls a fait prévaloir son expérience durant le débat. Essentiel estime Virginie Jouve élue à Blanquefort et qui mène le collectif "la gironde avec Valls"; pour elle Manuel Valls incarne parfaitement le réalisme en mettant en avant des propositions chiffrées.

